Hva er det vi holder på med?

Barna våre har en like fullstappet hverdag som oss voksne.

Helene Birkeland mener barn må finne tilbake til den uorganiserte leken.

Helene Birkeland Småbarnsmor, pedagog og gründer

Barns skjermbruk har blitt et stadig større tema i samfunnet vårt, og med god grunn. Med stadig mer av tiden som tilbringes foran skjermer, kan det være utfordrende for foreldre å finne en balanse mellom teknologisk underholdning og å tilby barna sine varierte og meningsfulle fritidsaktiviteter.

Dette er spesielt relevant for småbarnsforeldre som kjemper med å balansere arbeidsliv, hjem og omsorg for sine små. I dag er småbarnsforeldre en utsatt gruppe som i stadig økende grad opplever utbrenthet og mental uhelse.

I BT 22. februar skrev Ole Petter Hjelle og Mina Gerhardsen et viktig debattinnlegg, om sine bekymringer for barns motoriske utvikling.

De ber om handling fra staten og at barneministeren snakker om hva vi vil ha mer av for våre barns helse, blant annet «fritid der alle har økonomisk mulighet til å være med i idrettslaget, speideren eller det som måtte lokke».

Her må jeg slå et slag for den uorganiserte fritiden vår og det å tilbringe tid utendørs, i skogen, i hagen eller i parken. Lavterskel friluftsliv er en undervurdert gullgruve!

I dagens samfunn har vi en tendens til å planlegge og organisere hver minste detalj i livet vårt. Vi har timeplaner som strekker seg fra morgenen til kvelden, og en kultur som belønner stress og effektivitet. Men vi glemmer ofte å sette av tid til å slappe av og nyte livet.

Dette gjelder også for våre barn, som ofte blir fanget opp i en uendelig strøm av aktiviteter og organiserte arrangementer. Fra fotballkamper til dansetimer, og fra skolearbeid til musikkøvelser. Barna våre har en like fullstappet hverdag som oss voksne.

Men hva med uorganisert fritid? Å la barna våre få tid til å bare være seg selv og bruke fantasien sin til å skape egne eventyr? Det kan være å klatre i trær, lage sandkaker på stranden, eller å leke gjemsel i hagen. Aktiviteter som gir barna frihet til å utforske og oppdage verden rundt seg på sin egen måte.

En stressfri hverdag er viktig for barnas trivsel og utvikling. Forskning viser at stress kan føre til både fysiske og psykiske helseproblemer hos barn, og at en overbelastet timeplan kan ha en negativ innvirkning på deres helse og utvikling.

Det er viktig å inkludere fysisk aktivitet i hverdagen til våre barn. Vi vet at å være aktiv ikke bare er bra for fysisk helse og utvikling, men kan også øke barnas selvfølelse og redusere stress. Men det trenger ikke nødvendigvis å bety organiserte idrettsaktiviteter, men også en tur i skogen eller en sykkeltur i nærområdet.

Så hva kan vi gjøre for å sikre at våre barn får en balansert hverdag med tilstrekkelig fysisk aktivitet? Det første steget er å vurdere hva som er viktig for familien, for så å frigjøre kalenderen til å inneholde – ingenting.

La oss ta et skritt tilbake fra den organiserte hverdagen – og heller fokusere på å gi barna våre tid og rom til å vokse og utfolde seg på sin egen måte. Dette vil ikke bare føre til aktive og sunne barn, men også til lykkelige og avslappede familier.

Vi må tenke på hva som faktisk er behovet i dag, alle er enige om at det omhandler mindre skjerm og mer aktivitet, men vi må gjøre nøye vurderinger av hvordan dette ser ut i praksis, og hva det faktisk er vi skal legge til rette for.