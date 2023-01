Høyre lurer velgerne om Bybanen til Åsane

Bilistene har betalt mer enn nok, og de må ikke la seg lure av et finurlig valgprogram.

Bybanens videre skjebne fortsetter å prege bergenspolitikken.

Cesilie Tveit Gruppeleder Folkets Parti FNB, Bergen, nestleder Utvalg for barnehage, skole og idrett, Bergen bystyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Vi er opptatt av å få bygget Bybanen til Åsane», sier leder for programkomiteen i Bergen Høyre, Charlotte Spurkeland. Partiet vil akseptere at banen blir lagt over Bryggen for å få dette til.

Samtidig påpeker hun at det ikke foreligger en plan for finansiering av prosjektet til over 22 milliarder kroner.

Hvor mye staten vil bidra med er høyst uklart, men at bompengeandelen blir svært høy, er uomtvistet. Bergen Høyre mener imidlertid at «det samlede bompengetrykket ikke skal økes».

Folkets parti sier et definitivt nei til en utbygging av Bybanen til Åsane, skriver Cesilie Tveit.

Slik skal velgerne få et inntrykk av at Høyre ikke vil realisere Bybanen til Åsane, hvis bilistene må ta en stor del av regningen. Men hvor troverdig er partiets motstand mot økte bompenger?

Senest i november i fjor støttet Høyre forslaget om at satsen for el-biler fra årsskiftet ble satt opp til 50 prosent av det eierne av fossildrevne biler må betale.

Og hva vil skje hvis Høyre etter valget til høsten skal forhandle med anti-bilistene i Venstre, KrF og kanskje MDG om byrådssamarbeid? Er det noen som tror at bompengene da ikke vil øke?

Folkets Parti (tidligere FNB) har siden vi kom inn i bystyret i 2019 konsekvent stemt mot enhver økning i bompengesatsene.

Vårt mål er at Bergen skal være en by vanlige folk skal ha råd til å bo og leve i - også dem som i hverdagen er avhengige av å kjøre bil gjennom bomringen.

Derfor sier vi også et klart nei til å bygge Bybanen til Åsane. Bilistene har betalt mer enn nok, og de må ikke la seg lure av Høyres finurlige valgprogram.