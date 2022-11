Kjøreregler for gaver til desemberbarn

«Dette er også julegave, du får ingenting på julaften.»

På bursdagen skal det bare handle om deg, skriver Tonje Urkedal.

Tonje Urkedal Desemberbarn, Bergen

Her er mine helt egne skamløse subjektive kjøreregler for alle dere som skal feire desemberbarn i alle aldre. Jeg har årevis med erfaring med bursdag i desember, så dette har jeg ekspertise på.

Ikke gi julepynt i bursdagsgave. Ikke pakk bursdagsgaven inn i julepapir. Julekort, spesielt disse gratis julekortene som dukker opp i postkassen hver høst, er IKKE godkjente som bursdagskort. Ikke spør bursdagsbarn om det er greit med én stor gave i stedet for både bursdagsgave og julegave. Snille barn sier det er greit. Jeg sa det var greit, men nå er jeg voksen, og det er IKKE greit. Bor du langt unna og må sende gave i posten? Ikke anta at det er greit at bursdagsgaven blir sendt sammen med julegavene som kommer til jul, hvis nå desemberbarnet har bursdag før du har planlagt at alle gavene skal komme frem. Send heller julegavene tidlig. Ikke la desemberbarn føle at bursdagen deres bare er ekstra styr i en allerede styrete høytid, en bursdag blir ikke mindre verdt jo nærmere en høytid den befinner seg. Ikke la enten bursdagsgaven eller julegaven med vilje være en litt kjip gave (fordi den andre gaven er bedre). Alle har forståelse for at det kan skorte på penger i desember, men bursdager kommer hvert år, det er ingen overraskelse når de plutselig dukker opp.

Slike kort bør ikke brukes sammen med julegaver, mener innsenderen.

Nei, jeg er ikke sur. Gavene er som regel like fine de om de kommer innpakket i julepapir eller med bursdagshilsen på gratis julekort eller en uke eller to for sein, eller om de inneholder julepynt.

Og noen ganger ønsker man seg gjerne en større gave enn man føler man har lov å ønske seg, og da er det faktisk greit at den blir slått sammen med julegaven. Men hadde man gjort det samme med junibarn?

Har junibarn noen gang fått bursdagsgavene sine til jul innpakket i papir med nisser og bjeller, eller fått én stor presang i juni og blitt fortalt at «dette er også julegave, du får ingenting på julaften», eller i det hele tatt bursdagsgave til jul sammen med julegave, fordi postgangen er så dyr?

Alle får presanger på julaften. På bursdagen er det lov å ønske at dagen bare handler om en selv, og at en får lov å være sentrum for oppmerksomhet og gaver, uansett hvor gammelt bursdagsbarnet har rukket å bli.

Uten å ha dekning i noen grad vil jeg også anta at junibarn oftere enn desemberbarn har fått bursdagskort med ferdiginnspilt bursdagssang eller morolyd.

Ellers er det fantastisk å ha bursdag i desember. Jeg er glad jeg rakk å bli født akkurat i tide til bursdagen min!