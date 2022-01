Kunne du ha invitert David Toska inn i hjemmet ditt?

TV 2 har blåst liv i en viktig debatt.

Mennesker er komplekse og passer sjelden inn i et medieskapt og tabloid bilde, mener Trond Albert Skjelbred.

Jeg møtte David Toska første gang for fire år siden da jeg holdt et foredrag for gründere på Bryggen i Bergen.

Jeg var overrasket over å se ham og spurte i en pause om han ikke var i fengsel: «Jeg har hjemmesoning», sa han.

«Selvfølgelig, du skal jo tilbake til samfunnet!», sa jeg.

«Ja, jeg tenkte jo det», humret han.

Han ga et umiddelbart godt inntrykk. Deretter har vi møttes et tjuetall ganger og er venner. Han har også hjulpet min eldste sønn med matematikk gjennom en hel sommer. De traff hverandre annenhver uke i våre lokaler på Marineholmen i Bergen.

I starten føltes det som om jeg var den eneste vennen han hadde. Det stemte ikke. Han hadde noen få, men han levde definitivt ikke et vanlig liv, som noen medier skriver. Han jobbet med programmering, gikk på fjellturer med podkaster om programmering på øret, spiste, sov og snakket med sin morfar, som ble stadig mer dement før han døde i fjor. De bodde sammen i seks år.

Etter 13 år i fengsel er det ikke mange som husker deg, bortsett fra navnet ditt.

Særlig hvis du har et spesielt navn. Et farlig navn. Et navn som inngir frykt.

David Toska.

På Wikipedia står det følgende: «David Aleksander Toska er en norsk programmerer og tidligere kriminell. Han er mest kjent for sin rolle i Nokas-ranet og ble i 2007 dømt til til sammen 20 års fengsel for dette ranet, samt andre forhold».

Det er ikke lenge siden det sto kriminell, men det er han ikke lenger. Han er ikke i forvaring, han er fri. Som du og jeg, men han har en historie.

«De som har kritisert eller fordømt TV 2 i denne saken, kunne med fordel pustet med magen og gått en runde med seg selv», mener innsenderen.

TV 2 valgte å invitere ham som gjest i et sjakkprogram, og det blåste umiddelbart opp til storm, men den ga seg raskt.

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen sa i VG at de aldri har hatt en gjest som har hatt større press på seg for å briljere. Jeg har ikke lest noe kritikk i ettertid av hans opptreden i studio. Den må ha vært bra.

Jansen Hagen sa videre at David Toska formidler en historie om håp. Han innrømmet også uenighet internt i TV 2. Det er modig å innrømme det og at de hadde brukt et år på beslutningen. De hadde tvilt seg frem til et ja.

Dette var ikke rett frem, og TV 2 kunne derfor ikke forvente at allmennheten skulle applaudere avgjørelsen. I hvert fall ikke umiddelbart.

Lederen for Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), sa med et smil på Dagsnytt 18 at hvis det var opp til Frp, så hadde David Toska fremdeles vært i fengsel.

Det tar tid å ta innover seg at straffedømte skal tilbake til samfunnet. Det tar enda lengre tid å akseptere at noen av dem blir TV-gjester.

En av sponsorene til programmet valgte å trekke seg fordi de ikke ville assosieres med ham. Det samme selskapet reklamerer på sine hjemmesider for sin innsats med å hjelpe tidligere straffedømte, som er på vei tilbake til et nytt liv.

De som har kritisert eller fordømt TV 2 i denne saken, kunne med fordel pustet med magen og gått en runde med seg selv. Her er noen spørsmål de kunne stilt og søkt svar på:

Hvorfor inviterte TV 2 David Toska i studio? Ifølge TV 2 var det fordi han er interessert, engasjert, kunnskapsrik og har en historie å fortelle som er større enn selve partiet.

Gjorde han noe fornuftig i fengselet? Ja. Han tok bachelorgrader i både informatikk og matematikk med strålende resultater. Han fikk også en pris på Høgskulen på Vestlandet.

Har han greie familieforhold? Ja. Han har alltid hatt et nært forhold til sin mor, som er professor i medisin. Hun besøkte ham jevnlig i fengselet. Han er samboer og har en datter på et halvt år pluss en sønn fra et tidligere forhold. Sønnen var kun fem måneder da faren begikk det fatale ranet.

Hva med familien til den drepte politimannen? De sa allerede for mer enn ti år siden at de ønsket at de skyldige skulle ha et så normalt liv som mulig etter soningen.

Det snakkes mye om mangfold, utenforskap og inkluderende arbeidsliv, og alle er enige om at dette er viktig og vakkert. Men hva betyr ordene i praksis, privat og på jobb?

TV 2 har blåst liv i en viktig debatt: Skal kriminelle få komme tilbake til samfunnet på lik linje med andre, eller skal de straffes inn i evigheten?

Mennesker er dessuten komplekse og passer sjelden inn i et medieskapt og tabloid bilde.

Heller ikke David Toska. Han er selv skyld i det bildet som er skapt, men valgte å ta avstand fra ransmannen for 15 år siden. Han staket ut en ny retning i livet, men har beholdt navnet. David Toska.

Min venn.