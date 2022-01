Kjære BT. Hva med én dags pause fra covid-19?

Jeg tror folk flest har nådd et metningspunkt hva gjelder pandemistoff i mediene.

Innsenderen ønsker seg en koronafri dag i BT.

John Glenn Robertsen Nesttun

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi nærmer oss to år med restriksjoner, påbud, testing, vaksinering – og ikke minst: Et nyhetsbilde jeg vil tro mange er mektig lei av.

Kan BT gjøre et unntak og la avisen for bare én enkelt dag være kjemisk fri for alt som har med covid-19 å gjøre?

For én ting er sikkert, vi er i ferd med å bli immune – ikke mot viruset, men mot denne veldige nyhetsdekningen hver bidige dag fra morgen til kveld.