Hva skjer med meg hvis jeg legges inn med covid-19 på Haukeland?

For tre av fire innlagte pasienter har det vært tilstrekkelig med enkel oksygenbehandling.

Kun én av syv sykehusinnlagte med covid-19 havner på intensivavsnittet, skriver innsenderne fra Haukeland universitetssjukehus og UiB.

Ansatte ved Haukeland universitetssjukehus og UiB Se liste nederst i innlegget.

Du har hatt covid-19-smitte i en drøy uke, og nå er du bekymret. Feber, sår hals, hoste og rask pust. Luktesansen er borte. Etter en vurdering på legevakten blir du innlagt på Haukeland. Veldig uheldig, bare en prosent av de koronasyke havner jo på sykehus. Respiratorbehandling neste, tenker du kanskje, og vil jeg dø?

Hva skjer egentlig når jeg kommer inn sykehusdørene?

Deler av personalet på respiratorisk overvåkingsavdeling. Foran: Piotr Baldowski. Bak fra venstre: Lillian Lunde, Rajinder Sharma, Elisabeth Norheim, Martine Røsvik, Anders Storesund, Guro Rydland, Anne Bakke, Sverre Lehmann, Kristel Knudsen.

Haukeland universitetssjukehus har i snart to år behandlet pasienter med alvorlig koronavirusinfeksjon. Fra å være en ny og ukjent sykdom i mars 2020 har vi opparbeidet oss betydelig kunnskap som gjør det mulig å tilpasse behandling til ulike pasientgrupper med ulike behov.

Infeksjonsleger har det overordnede faglige ansvaret, men hele sykehuset samarbeider på tvers av spesialiteter, klinikker og avdelinger for å få dette arbeidet til å fungere best mulig.

Ved ankomst sykehuset blir det for alle pasienter foretatt en risikovurdering. Vaksinasjonsstatus, tilgrunnliggende sykdom og alder er viktigste faktorer her:

Er du ung og fullvaksinert, er det lite sannsynlig du vil ha behov for langvarig sykehusinnleggelse.

Er du uvaksinert og overvektig, har du med denne sykdommen høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Har du tilgrunnliggende sykdom som gjør at du får immundempende behandling, er det ikke sikkert du har effekt av vaksiner. Du kan da i tillegg være aktuell for behandling som styrker immunsystemet ditt; denne gruppen er vi spesielt oppmerksomme på.

Hovedårsaken til innleggelse i sykehus er pustevansker og behov for tilførsel av oksygen. Surstoff kan tilføres på mange ulike måter:

1) De fleste pasientene som legges inn har kun lett redusert oksygennivå i blodet. De trenger tilførsel av surstoff og monitoreres med enkle metoder. Dette er en lite spesialisert behandling vi har mulighet til å gi ved mange ulike enheter i sykehuset. De fleste pasienter i denne gruppen kan reise hjem i bedring etter tre–fire dager.

Ved økt tilstrømming av pasienter foreligger det planer for å gjøre flere poster om til såkalte «Pandemiposter». Denne vurderingen foregår fortløpende, og det er denne pasientgruppen vi tror vil øke mest i tiden fremover.

Kristel Svalland Knudsen (til v.), seksjonsoverlege ved seksjon KOLS, søvn og respirasjonssvikt, og sykepleier Anne Bakke viser ny pustehjelpmaske.

2) Dersom enkel oksygentilførsel ikke er tilstrekkelig, fanges dette raskt opp og du blir flyttet til en overvåkingsenhet. Her har vi mulighet til mer avansert behandling for å sikre god oksygentilførsel. De fleste vil først forsøke såkalt høystrømnings-oksygenbehandling på nesebrille.

Dersom heller ikke dette er tilstrekkelig, bruker vi tettere masker som dekker nese og munn og som tilfører oksygen på en mer effektiv måte. Du er våken og kan prate, du får pauser til å spise og drikke. Vi har slike overvåkingsenheter både i Medisinsk klinikk og ved Lungeavdelingen.

Sykepleier Piotr Baldowski viser en full pustemaske.

Personellet på disse enhetene er spesialopplærte i overvåkingsmedisin, men er ikke intensivsykepleiere eller intensivleger. Vi unngår mange intensivopphold ved god behandling på overvåkingsenhetene våre.

Ved økt tilstrømming av pasienter med dette behovet, foreligger det planer for å ta i bruk denne behandlingen også ved enheter som ikke driver med maskebehandling til daglig.

Dette vil være mulig gjennom samarbeid og opplæring som allerede er i gang, men er ikke en ubegrenset ressurs. De fleste pasientene i denne gruppen blir værende på sykehuset i minst en uke.

3) For enkelte pasienter er heller ikke maskebehandling i våken tilstand tilstrekkelig. Disse pasientene overflyttes Intensivavdelingen og legges på respirator. Det betyr at de ikke er våkne og at maskiner gjør pustejobben. Denne delen av behandlingen styres av intensivleger og -sykepleiere og er svært ressurskrevende.

Et koronaforløp på Intensivavdelingen skiller seg fra mange andre intensivforløp. Der gjennomsnittlig liggetid på respirator er tre dager, blir covid-pasientene liggende i opptil tre uker.

Dette er hovedforklaringen på hvorfor sykehusene ikke bør få for mange alvorlig syke innlagt samtidig. Intensivavsnittet er flaskehalsen på grunn av lang og komplisert behandling av denne pasientgruppen.

Heldigvis havner kun én av syv sykehusinnlagte med Covid-19 på intensivavsnittet, og vi håper denne andelen blir enda lavere nå når alle nysmittede vil ha omikronvarianten.

Noen pasienter kommer til posten for rekonvalesens med trakeostomi. Den skal ut, og pasienten skal tilvennes til å puste selv igjen og vekk fra respirator.

De aller fleste pasientene overlever oppholdet på Intensivavdelingen, men etter flere uker på respirator er de ikke friske. For å avlaste Intensivavdelingen, flyttes de videre til Lungeavdelingen som er spesielt gode på respiratoravvenning.

Dette er en tidkrevende jobb som gjøres med gode resultater og som frigjør plass på intensivavsnittet til nye, akutt syke pasienter med større behov. De mest alvorlig syke har behov for omfattende rehabilitering og overflyttes Rehabiliteringsenheten på Nordås for opptrening etter langt sykeleie, som ofte strekker seg opptil 40 dager.

De siste fem månedene har 151 voksne vært innlagt med covid-19 ved Haukeland. Av disse overlevde 88 prosent sykehusoppholdet. For tre av fire var det tilstrekkelig med enkel oksygenbehandling.

Med dette har vi prøvd å gi leserne en innsikt i organiseringen på Haukeland universitetssjukehus. Vi som jobber her, føler oss heldige som er en del av et sterkt lag preget høy faglig kompetanse, samarbeid og fleksibilitet.

Sykehuset har store ressurser totalt å sette inn for å behandle covid-19 syke, men det er åpenbart at antallet som innlegges, vil påvirke våre prioriteringer. Vi må være forberedt på at ikke alle kan tilbys den mest kompliserte behandlingen, og at vi som samfunn må kunne godta dette.

Med dagens høye vaksinedekning er det heldigvis slik at de aller, aller fleste aldri vil ha behov for hjelp fra oss.

Innlegget er skrevet av:

Sverre Lehmann, spesialist i indremedisin og lungesykdommer, avdelingsdirektør, Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis i Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

Steinar Skrede, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, assisterende klinikkdirektør Medisinsk klinikk, Haukeland universitetssjukehus og professor i Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

Kristel Knudsen, spesialist i indremedisin og lungesykdommer, seksjonsoverlege Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus og PhD stipendiat, Universitetet i Bergen.

Knut A. Mosevoll, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege Medisinsk klinikk, Haukeland universitetssjukehus og PhD, forsker, Universitetet i Bergen.

Stina Jordal, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege Medisinsk klinikk, Haukeland universitetssjukehus.

Dagfinn Markussen, spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer og akutt- og mottaksmedisin, overlege Mottaksklinikken Haukeland universitetssjukehus.