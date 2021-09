Kva skjer med den gode journalistikken?

«Robotsakane» er ikkje gode nok for abonnentar.

Innsendaren føreslår at robotane byter namn til «BTs klisjegenerator».

Kenneth Gravdal Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dei siste månadane har bt.no fått stadig nye «artiklar» som er skrivne av «BTs bedriftsrobot» og «BTs bustadrobot». Dette er, etter det eg forstår, saker som blir automatisk generert basert på data frå offentlege register.

I seg sjølv er det faktisk ørlite fascinerande at teknologien er komen så lang at dette er mogeleg, men etter mi oppfatning er den dessverre ikkje komen langt nok. Eg føreslår at BT byter namn på desse «robotane», og heller kallar dei for «BTs klisjegenerator». Makan til oppgulp av klisjear og slitne frasar har eg ikkje sett nokon gong tidlegare.

Eg mistenkjer at bakgrunnen for desse påfunna ikkje først og fremst er ønske om å utvikla ny teknologi, men å spara lønnskostnader. Det er då eg tenkjer: Dersom BT ikkje er villig til å betale løn til journalistar, skal me då vere villige til å betale for abonnementet? Sakene som desse algoritmane spyr ut, blir merkeleg nok plassert bak betalingsmuren.

Eg meiner at dei verken er interessante nok, eller godt nok «produserte» til at dei fortener ei slik plassering.