Mohn eller Moxnes – hvem er best til å styre norske bedrifter?

Hvis partier som Rødt og SV får viljen sin og overtar private bedrifter, vil næringslivet raskt bli ulønnsomt.

Innsenderen er ikke i tvil om hvem av disse to han vil ha i spissen for norske bedrifter. Til venstre: næringslivsleder Trond Mohn. Til høyre: Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Tryggve Raaen Nilsen Nesttun

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvem av de nevnte tror dere er best til å drive lønnsom næringsvirksomhet? Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil helst at staten overtar styringen av viktige private selskaper, og han vil også øke formuesskatten. SV-leder Audun Lysbakken er langt på vei enig. Rikingene vil angivelig ikke betale skatt til fellesskapet.

Sannheten er at Gustav Wizøe, som initierte debatten om økt formuesskatt, og hans sønn, Gustav Witzøe jr., til sammen betalte 260 millioner i skatt sist år. Som Witzøe sier er rimelig. Han betaler gjerne skatt av sin inntekt, men mener det er feil å betale mer formuesskatt. Laksekongen på Frøya vil heller investere pengene i nye arbeidsplasser. Som han har gjort i stort tempo de siste 20 årene.

I intervju med Per Grieg jr. i BT gir han Witzøe full støtte. Norsk særskatt på bedriftens formue gir utlendinger store konkurransefordeler. Jeg tror ikke folk flest har skjønt at særskatt på bedriftens verdier kan bety at deres arbeidsplasser i verste fall blir borte eller overtatt av utenlandske eiere uten forhold til lokalmiljøet.

Alle vet hva Trond Mohn har gjort for Bergen og Norge, i tillegg til å betale skatt. Griegs store bidrag er mindre kjent. I øykommunen Frøya, som har høyest gjennomsnittsformue i Norge, har Witzøe og andre etablert et rikt voksende næringsliv i flere bransjer. Det har gjort den tidligere fraflyttingskommunen til en vekstkommune med velferd knapt noen andre kommuner har.

Les også Frykten for arveavgift er overdrevet

Dyktige bedrifter som tjener penger, er arbeidstakernes beste garanti for jobb. Min påstand er at det er altfor få rikinger i Norge. Det skulle vært langt flere. Som i Fana, på Austevoll, i Gulen og på Frøya.

Er det noen som tror at Moxnes og Lysbakken er bedre til å drive næringsvirksomhet enn Mohn, Grieg og Witzøe? Offentlig overtakelse og styring av private selskaper vil på kort tid gjøre dem ulønnsomme og avhengige av subsidier fra oss vanlige skattebetalere.

Bare store og rike privatstyrte bedrifter med muskler i form av kapital, høy teknologi og dyktige fagfolk kan løse klimakrisen og overgangen til grønnere industri. Det uten at dagens velferd for oss alle reduseres.