Brann og Vibeke Johannesen har vist styrke

Nå er det opp til spillerne å vise seg tilliten verdig.

Vibeke Johannesen, Branns daglige leder, har vist handlekraft og kløkt, mener Jørn A. Eriksen.

Det har vært turbulente uker i Sportsklubben Brann. Uker med overskrifter som ikke skulle vært forbundet med en sportsklubb. Vi er sinte, skuffet og lei oss. Og vi vil finne syndebukker. I denne stormen har mange brukt mye energi for å «ta» ledelsen i klubben.

Vi må huske at ledelsen i en bedrift ikke kan passe på sine ansatte døgnet rundt. Men de kan ta et oppgjør med ukultur, brudd på de interne regler og de forventninger klubben setter. Det synes jeg ledelsen og styret i Brann tilsynelatende har gjort – i en svært komplisert sak.

Trener Eirik Horneland har fremstått som en ærlig og folkelig type, som ser både menneskene og sakene hver for seg – og sammen. Han sier rett ut det vi vil høre.

Daglig leder Vibeke Johannesen er likevel den jeg synes har kommet mest styrket ut av dette. For meg har hun vist handlekraft og kløkt. Hun har vist tålmodighet til tross for press. Å håndtere dette ville ikke vært enkelt for noen ledere.

Å stå og svare for klubben, håndtere press, håndtere reaksjoner og vise handlekraft er tøft. Men Vibeke Johannesen har stått stødig i stormen. Jeg synes hun fortjener mye mer ros enn hun har fått.

Brann går høstsesongen i møte med flere nye spillere. Blant andre keeper Lennart Grill og midtstopper Runar Hove (i luften), som her header unna en corner i 3–1-seieren mot Sogndal i søndagens treningskamp.

Det er snakk om at det vil ta tid for Brann å bygge opp tillit igjen. Det tror jeg også. Men jeg synes de allerede har kommet godt på vei med dette. Nå er det opp til spillerne å vise seg tilliten verdig. De kan bidra med to ting. Prestere på banen og fremstå som forbilder utenfor banen.

Vi som supportere kan også gjøre grep. Vi kan støtte de spillerne som er der nå. Vi kan tilgi, men vi glemmer heller ikke så lett. Å ha hjertet i Brann handler om klubben, ikke om enkeltspillere. Og nå må vi hjelpe å bygge opp klubben!