Slik tar en pandemi slutt

Hygiene, isolasjon og behandling av de smittede og vaksinasjon er våre viktigste våpen.

Teststasjonen på Festplassen har blitt et kjent syn i bybildet. Men når er egentlig en pandemi over?

Magnus Vollset, Preben Aavitsland, Esperanza Diaz Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Selv om Norge har fått flere infeksjonssykdommer under kontroll før, er det kun kopper menneskeheten har lyktes i å utrydde. Hvordan «avslutter» vi koronapandemien? Hva skjedde med tidligere pandemier i Norge og globalt og hva vil skje med den i årene fremover?

En pandemi er over for alltid når smittestoffet er utryddet. Dette har hittil bare skjedd én gang i historien. I 1980 erklærte Verdens helseorganisasjon at sykdommen kopper var utryddet. Det var da tre år siden det siste smittetilfellet, og 180 år siden Edward Jenner satte den første vaksinen. I motsetning til covid-19, rammet viruset kun mennesker. Hittil er utryddelsen av kopper et historisk unntak.

Men også andre pandemier har tatt slutt. Hvordan?

Kort fortalt: De brenner seg ut når en stor del av oss er blitt immune etter å ha vært smittet eller vaksinert. Eller de blir mindre alvorlige, vi klarer å holde dem under kontroll, eller vi finner effektive måter å behandle de syke, som gjør forebygging mindre kritisk.

Magnus Vollset (fra v.), Esperanza Diaz og Preben Aavitsland er alle tilknyttet Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen.

De gamle sykdommene

Svartedauden, pesten som kom med et skip til Bjørgvin i 1349 og kan ha drept halve befolkningen, er et eksempel på en sykdom som brant seg ut. Pesten fulgte handelsrutene, og karantene ble oppfunnet i et forsøk på å stanse sykdommen ved landegrensene. Ordet karantene kommer av uttrykket «førti dager», som var hvor lenge skip måtte ankre opp før de kunne losse varene sine i Venezia.

Likevel kom pesten tilbake, igjen og igjen. Bergen hadde tretten utbrudd spredt over tre hundre år. Og svartedauden er fremdeles ikke utryddet. Men utbruddene er små, som regel lokale, og langt unna oss i Norge. Dessuten har vi medisiner som kan redde liv, gitt at behandlingen starter tidsnok.

St. Jørgens hospital er første gang nevnt i 1411 og var i mange hundre år sykehus for spedalske. I dag huser bygningene blant annet Lepramuseet.

Lepra (spedalskhet) var en epidemi i sakte film. Lepra rammet særlig Vestlandet, og på slutten av 1800-tallet var Bergen verdens hovedstad for forskning på sykdommen. Gerhard Armauer Hansen var overbevist om at sykdommen var smittsom, og i 1873 observerte han et smittestoff: leprabasillen.

Men oppdagelsen førte verken til en vaksine eller en kur. Løsningen ble å identifisere de syke, og å sette den enkelte syke utenfor samfunnet resten av livet. Lepraregisteret som begynte i 1856, er på verdensarvlisten som verdens eldste nasjonale pasientregister.

I møtet med en uhelbredelig sykdom veide hensynet til det friske flertallet tyngst. Antall nye tilfeller gikk nedover, og snart begynte også andre land å identifisere og sperre sine leprasyke inne. Fra rundt andre verdenskrig har vi hatt effektive medisiner, og fra 1980 har WHO distribuert disse gratis verden over.

Med medisiner tok innesperringen etter hvert slutt. Men fremdeles oppdages det rundt 200.000 nye lepratilfeller hvert år globalt.

Fra 1902 og frem til midten av 1950-tallet ble Lyster sanatorium på Harastølen i Luster brukt som sanatorium for tuberkulosepasienter.

De store folkedreperne

Også tuberkulosen var en epidemi i sakte film. Mellom 1895 og 1955 kan den ha tatt så mange som en kvart million liv i Norge. I motsetning til lepra, var det mulig å bli frisk, gitt pleie og behandling. I likhet med lepra, var løsningen i utgangspunktet hygienetiltak og å finne de smitteførende og sette dem utenfor samfunnet. Senere kom helbredende behandling og vaksinasjon.

Selv om lepra og tuberkulose fantes i så å si hele verden, omtales de sjelden som pandemier – til det utvikler de seg for sakte. De klassiske pandemiene utvikler seg raskere, de kommer i bølger, og de går raskere over. Men målt i død og lidelse, er de sakte pandemiene vel så viktige som de akutte og dramatiske. Fremdeles tar tuberkulosen livet av rundt 1,4 millioner mennesker globalt. Hvert år.

På samme måte utvikler aids seg så sakte at den sjelden omtales som en pandemi. Da sykdommen ble oppdaget for førti år siden, hadde viruset hiv allerede spredt seg sakte og i det skjulte i flere tiår. I Norge er det påvist nesten 7000 smittede, og over to tusen av dem er døde av sykdommen. Ellers i verden har sykdommen tatt over 35 millioner liv. Sykdommen er ikke slutt.

Les også Hundre år etter spanskesyken: Kan en ny norsk vaksine omsider gi oss overtaket mot influensa?

Spanskesyken er den pandemien som i moderne tid har tatt flest menneskeliv. Pandemien oppsto i kjølvannet av første verdenskrig, og varte i drøyt to år, men det tok mer enn et tiår før smittestoffet fra spanskesyken ble identifisert.

I Norge døde 15.000–17.000 mennesker, på verdensbasis tok sykdommen rundt 50 millioner liv. Det var først etter at pandemien hadde brent seg ut, at vi begynte å fatte omfanget.

I praksis tok pandemien slutt fordi mange nok ble immune som følge av at de hadde overlevd sykdommen og utviklet immunitet. Tiltak i form av nedstenging ble diskutert, blant annet i Bergen, men vurdert som umulig å gjennomføre.

De moderne sykdommene

Etter spanskesyken har verden opplevd fire verdensomspennende influensaepidemier: Asia-syken i 1957, Hongkong-syken i 1968, russerinfluensaen i 1977 og svineinfluensaen i 2009, før koronapandemien kom i 2020. I mellomtiden har vi lært mye om hvordan sykdommene sprer seg, hvem som blir rammet, og hvilke tiltak som er effektive.

Da influensapandemien i 2009 skremte verden, var det fordi viruset er nært beslektet med spanskesykeviruset. Potensialet for smitte, sykdom, lidelse og død var enormt.

Heldigvis viste det seg at viruset ga mindre alvorlig sykdom, og at mange hadde noe immunitet etter å ha gjennomgått influensa tidligere. I Norge og flere andre land bidro vaksinasjon også. Effekten ble den samme: Pandemien tok slutt fordi det ikke lenger var nok mennesker som var mottakelige for smitte og kunne spre sykdommen videre.

Les også Svineinfluensa tok nesten livet av Vetle (25)

Våre viktigste våpen

Hygiene, isolasjon og behandling av de smittede og vaksinasjon er våre viktigste våpen mot mulige pandemier.

Mot koronapandemien har vi nå svært gode vaksiner, men disse er foreløpig bare tilgjengelige for deler av verdens befolkning. Dermed forblir mange uvaksinert, pandemien fortsetter, og faren øker for at det skal oppstå nye varianter som forlenger og forverrer pandemien.

Hva vil skje med covid-19? Vil den brenne seg ut? Vil vaksinene være løsningen? Vil vi akseptere at sykdommen herjer i fattige land, og heller forsøke å stanse den på landegrensene? Vil vi noensinne klare å utrydde viruset, eller vil covid-19 vare evig?

Dette er blant spørsmålene epidemiolog Preben Aavitsland og historiker Magnus Vollset vil diskutere under et lunsjmøte på Bergen Offentlige Bibliotek 20. oktober.