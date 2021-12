En fredspris for den virale propagandaens tidsalder

Ny medieteknologi for å kontrollere egen befolkning gjenskapes og videreutvikles av både statlige og private aktører verden over.

Journalistene Dmitrij Muratov og Maria Ressa mottar fredag 10. desember Nobels fredspris for 2021.

Johanne Kalsaas PhD-stipendiat i russisk og propagandaforsker ved UiB

Tenk deg at du er journalist. Du ser det som din jobb å opplyse medborgerne dine om hva som skjer i landet ditt, sette søkelys på urett og stille myndighetene til ansvar. Tenk deg videre at du avdekker hvordan de samme myndighetene har festet grepet om makten gjennom massive påvirkningskampanjer i sosiale medier.

Journalistikken din dokumenterer noe som best kan beskrives som en propagandakrig på nett: Et blitsangrep av desinformasjon skal sikre støtte til myndighetenes voldsbruk, en armé av nettroll sabler ned kritiske stemmer, og et arsenal av bots bomber algoritmene som bestemmer hvilket innhold folk får opp i nyhetsfeeden.

Når du rapporterer om denne krigen som journalist, rettes de virtuelle våpnene brått mot deg: Du trues med drap og voldtekt, får personopplysningene dine stjålet og spredt, og mottar opp mot 90 hatmeldinger i timen på Facebook – mange av dem med grov rasistisk og seksualisert hets.

Den dystopiske historien tilhører journalist og medieleder Maria Ressa.

Den dystopiske historien tilhører journalist og medieleder Maria Ressa. Fredag 10. desember mottar hun og Dmitrij Muratov Nobels fredspris for sin kamp for ytringsfrihet på Filippinene og i Russland. Felles for de to landene er et informasjonslandskap under enormt press: De «sterke mennene» Rodrigo Duterte og Vladimir Putin nærer dyp skepsis til offentlig debatt og forsøker begge å kontrollere denne gjennom ulike pressmidler.

Noen pressmidler er åpenlyse og springer ut fra statens sentrale institusjoner – særlig rettssystemet. På Filippinene blir journalister som gransker makteliten straffeforfulgt for diffuse økonomiske overtredelser og enda mer diffuse ærekrenkelser. Sentralt i disse prosessene står Ressa og hennes nyhetsplattform Rappler, som siden 2018 har kjempet 13 saker i det filippinske rettssystemet.

I Russland blir stadig flere uavhengige medier og journalister registrert som «utenlandske agenter», en status som kommer med både stigma og omfattende krav. Dagen Nobelkomiteen annonserte at fredsprisen gikk til Muratov, annonserte russiske myndigheter at syv nye av hans journalistkolleger hadde havnet i det forhatte registeret som nå teller over 100 medieorganisasjoner og -arbeidere.

Presset mot informasjonsfriheten i Russland, på Filippinene og i andre ufrie land foregår også på mer tilslørte måter, ved at regimene «delegerer» kontroll til mektige digitale mediemekanismer.

Lenge før vi i Vesten lot oss ryste av innblandingen fra russiske «trollfabrikker» i det amerikanske presidentvalget i 2016, startet Dmitrij Muratovs avis Novaja Gazeta granskningen av Russlands komplekse digitale manipulasjonsindustri.

Denne industriens opprinnelige oppgave var ikke å destabilisere vestlige demokratier, men å påvirke russerne selv. Intrikate nettverk av falske brukere infiltrerte alt fra nettavisenes kommentarfelt til mammaforum, der samhandling med ekte russiske brukere gjorde skillet mellom «manipulasjon» og «mening» mer og mer utydelig.

Den filippinske propagandakrigen avdekket av Maria Ressa og Rappler tok også form som en slik desentralisert, deltakerdrevet operasjon: Et avgrenset antall falske kontoer vokste til en enorm sosial bevegelse som kjempet for president Duterte på internettets frontlinjer, og forsøkte å tvinge hans kritikere – deriblant Ressa selv – til taushet. Propagandaen gikk ganske enkelt viralt.

Situasjonen i fredsprisvinnernes hjemland påvirker også oss. Filippinene omtales som «patient zero» i en global epidemi av desinformasjon. Samtidig dominerer russiske aktører den voksende, verdensomspennende skyggeøkonomien for manipulasjon av sosiale medier.

Disse landenes banebrytende bruk av ny medieteknologi for å kontrollere egen befolkning gjenskapes og videreutvikles av både statlige og private aktører verden over. Når Maria Ressa, Dmitrij Muratov og deres kolleger forteller om hvordan informasjonsfriheten innskrenkes på Filippinene og i Russland, er det derfor all grunn til å lytte.