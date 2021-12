Stortinget må avvise den nye baseavtalen med USA

Det norske militære blir mer og mer en integrert del av USAs aggressive globale strategi.

Militært samarbeid med USA handler lite om forsvar av Norge, mener Nikolai Østgaard.

Nikolai Østgaard Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rett før Solberg-regjeringen gikk av, fremmet den forslag om ny baseavtale med USA. Dette er ikke en del av Nato-forpliktelsene til Norge, men en bilateral avtale med USA. Den skal behandles i Stortinget til våren og det er svært viktig at denne blir avvist av Stortinget.

Den nye baseavtalen betyr nemlig:

Opprettelse av fire permanente amerikanske militærbaser i Norge : Tre flybaser; Rygge, Sola og Evenes, og tillegg en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon i Troms.

En total endring av norsk basepolitikk ( fra 1949 ).

Et brudd på norsk selvråderett.

Basene er ikke for å forsvare Norge, men for å nedkjempe Russland. Den amerikanske tenketanken Rand Corporation skriver dette i klartekst i en rapport fra 2019: Målet for USA er «å forstrekke og destabilisere Russland» med økonomisk krigføring og med anlegg av militære baser i Nato-land.

Les også Huitfeldt: – Russerne skal vite hvor de har oss

Det norske militære blir mer og mer en integrert del av USAs aggressive globale strategi og mindre og mindre et forsvar av Norge. Dersom baseavtalen med USA vedtas, vil fire av USAs cirka 800 verdensomspennende militærbaser være i Norge.

Dette må også sees i sammenheng med at norsk militært personell i økende grad settes inn som innsatsstyrker rundt omkring i verden, som en del av Natos «out-of-area»-styrker eller kun som integrert del av USAs styrker, slik fregatten «KNM Fridjof Nansen» nå er satt under amerikansk kommando som del av deres hangarskipstyrke.

Den norske fregatten skal inngå som forsvar av det enorme amerikanske hangarskipet «USS Harry S Truman» og kan bli satt inn hvor som helst i verden der USA ønsker å flytte frem sine militære og økonomiske posisjoner, eller på NRK-isk: «kan måtte bistå i en internasjonal krisesituasjon».

Baseavtalen må avvises, og Norge må vende tilbake til prinsippene fra FN-pakten fra 1945: «å bekrefte vår tro på grunnleggende menneskerettigheter, på det enkelte menneskes verdighet og verdi, på menns og kvinners og på små og store nasjoners like rett».