Retten til et verdig liv

Hvorfor godtar vi at mennesker med rusproblemer ikke får den helsehjelpen de har krav på?

I 2021 døde 241 unge mennesker av overdose. Vi er nødt til å ta bort pekefingeren og heller vise handlekraft, mener innsenderne. Bildet er fra Nygårdsparken i Bergen.

Lill Sverresdatter Larsen Forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund

Espen Gade Rolland Leder for SPOR

I dag lever vi gjennomsnittsnordmenn til vi er over 80 år. I 1920 var forventet levealder for kvinner og menn i Norge omkring 60. Dessverre gjelder 1920-tallets levealder fortsatt for en gruppe. Noen lever hele 20 år kortere. Visste du det?

Sliter du med alvorlige psykiske problemer eller rus, blir du satt hele to tiår tilbake i forventet levealder. Folk i denne gruppen dør ofte unge. Av overdose. Ved selvmord. Av psykisk uhelse. Av for dårlig oppfølging av den somatiske helsen og dårlig allmenntilstand.

Kropper brytes ned av medisiner og dop, og i verste fall ender i en livstruende overdose, og tap av et ungt liv. År som innebærer tapte muligheter, håp som slukkes og stor sorg.

Hvorfor godtar vi at mennesker med rusproblemer ikke får den helsehjelpen de har krav på, og som resten av befolkningen tar som en selvfølge?

Lill Sverresdatter Larsen leder Norsk Sykepleierforbund, og Espen Gade Rolland leder Spor, NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Den 31. august markeres verdens overdosedag. Den ble markert første gang i Australia i 2001, og i 2019 hadde den vokst til 874 arrangementer i 39 land. Det er en dag hvor vi minnes alle mennesker som har gått bort etter en overdose og deres pårørende.

Overdosedødsfall vil ofte være punktum for et strevsomt og krevende levd liv. Hver og en representerer et levd liv. På godt og vondt. For seg selv og for dem som var glad i dem. Alle har rett til et verdig liv. Grunnlaget for all helsehjelp skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. I det ligger det at alle liv er like mye vært og har en egenverdi.

Vi er godt kjent med at rusmiddelbruk innebærer en høy risiko. Særlig om en kombinerer ulike rusmidler og medikamenter. Og særlig om en injiserer, bruker sprøyter. Det er livsfarlig.

I 2021 døde 241 unge mennesker i overdose, med en snittalder på 45 korte år. Selv om dette er det laveste antallet dødsfall siden 2013 og en nedgang fra 2020, er det dessverre ikke en synkende trend de siste 10–12 år.

Svært høye dødstall om vi sammenlikner med antall drepte i trafikken. I 2021 døde 80 mennesker som følge av trafikkuhell. Tragisk for alle involverte, tragisk for pårørende og for oss som samfunn.

Vi vet hva vi kan gjøre for å forebygge. Det er satt i verk en rekke tiltak i form av skadereduserende, lavterskel helsetiltak, gatenær sykepleie, brukerrom (sprøyterom), antigift på nesespray, informasjon i brukermiljøene, opptrening i akutt førstehjelp og sist ut heroinassistert behandling. Vi vet at mange mister sitt liv etter løslatelse fra fengsel og behandlingsopphold, og at dette er en svært kritisk fase – uten at tiltakene nødvendigvis følger.

Det handler om verdighet. Respekten for liv.

Innsenderne etterlyser en plan for å øke levealderen til rusavhengige og psykisk syke.

Vi kjenner alle verdien av skikkelige boforhold, god ernæring, trygghet og at noen passer på oss. At vi får hjelp når vi trenger det. Til syvende og sist handler det om verdighet og respekt. Vi er nødt til å ta bort pekefingeren, eller sympatien for den saks skyld. Vi må vise solidaritet og handlekraft. Overfor dem som står i fare for å miste sine liv. For dem som har mistet sine liv i overdose. Det handler om medmenneskelighet, solidaritet og rettferdighet, disse ordene må omsettes i handling.

Og ikke minst, alle de tusen pårørende som har mistet sin søster og bror, datter og sønn, far og mor. Sin gode venn, sin gode kjæreste og sin elskede.

Det er uakseptabelt at så mange unge mennesker dør, år etter år. Til tross for regjeringens nullvisjon, overdosestrategi og velmente politikk.

Det er på høy tid å få på plass en handlingsplan for redusert dødelighet for mennesker som sliter med alvorlige psykiske plager og rusproblemer.

Hva er historien bak, og hva kunne vært gjort for å hindre dødsfallet? Dette er spørsmål vi sammen må ta med oss.

