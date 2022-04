Kom ikkje her!

Det verste med de fra Oslo er at de ikke kan snakke.

Når det gjelder stedsnavn, er østlendinger helt på bærtur. Alle forstår jo at det heter SandvikEN og ikke SandvikA, mener innsenderen.

Elin Sebjørnsen Bergenser

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ikke bare er grammatikken feil, i tillegg har disse Oslo-folkene lagt seg til den svært uheldige, nesten amerikaniserte måten som i stor grad bare består av fyllord og lite klar tale.

Ikke særlig lett for bergensmadammen bak disken på et av byens etablissementer når Oslo-tøtten, høflig, men uendelig innviklet, ber om: «Hadde det vært mulig liksom, at jeg fikk en flat white og så på en måte med havremelk liksom og om den liksom ikke bare var veldig varm, om du skjønner». Da er det enklere med hun fra Bergen bak: «En kaffe, takk».

Elin Sebjørnsen foretrekker den mer direkte bergenske talemåten fremfor Oslo-folks nesten amerikaniserte måte å snakke på.

Les også Eirin Eikefjord svarer Oslo-kommentator: «Hvis man først skal stå fast i heisen med noen, bør de helst forstå ironi»

Det er som om de Oslo- folkene sliter med å få frem budskapet. Ting går for treigt for den gjengse bergenser når halvparten av ordene i en setning er uten mening.

Jo, den bergenseren finnes absolutt som ligger litt i ovnen og sitter på komfyren. Og, vi sier «endå», og nå sier jaggu meg Språkrådet at det er greit! Dog, aldri har de vel sagt at den fullstendig uriktige Oslo-måten å bruke tids- og gradsadverb på, er korrekt.

De folkene sier jo: «Nå har jeg liksom på en måte kommet ennå lenger i boken bare». Finn tre feil! Når det gjelder bergenske og vestlandske navn og stedsnavn, er de jo også fullstendig på bærtur. «SandvikA» for det som gir seg selv, «Fosswinckelsgate» delt i tre, ja til og med «Erna Solberg» er visst vanskelig å si. Det heter sol og berg på bergensk.

Fotballeksperter som ikke klarer å si Sogndal, irriterer innsenderen. Her er bilde fra forrige ukes kamp mellom Brann og Sogndal i Bergen.

Det verste er de utallige fotballekspertene (…) som ikke klarer å si Sogndal! Her trengs et lynkurs av Davyen.

Det østlandske klisset brer seg. På Facebook, for eksempel, eller når de møter noen. Det er klemming og skryting og «besteste du, inderlige gode, snilleste, søteste, ønsker deg en utenomjordisk opplevelse liksom på bursdagen din som jeg håper, håper, håper blir like nydelig som fineste du». Altså: «Hei og gratulerer med dagen». Kom an igjen!

Nei, de må ikke tro seg bedre enn oss, de der østfra. Vi snakker rett frem og rett fra leveren, og dialekten vår stiger ikke en tone på slutten av ordet. Var det et spørsmål, eller? Vår flotte skarre-r snakkes av de fornemste franskmenn og de høyvelbårne tyskerne og belgiere, nederlendere og dansker, for å nevne noen.

Så ikke kom her å si at dere ikke skjønner verken språket vårt eller hvordan vi er. Vi er nemlig så god at det går nesten ikkje an!