Eg vonar

Kajsa Bøyum nådde finalen med dette diktet i BTs skrivekonkurranse.

Lesarane sine beste tekstar om det nye året I løpet av jula publiserer vi nokre av bidraga til BTs skrivekonkurranse.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg vonar eg kan byrje

I 2022

Å ikkje ha med mobilen kvar gong

Eg går på do

Eg vonar eg ikkje treng

Å stadig love

Ei melding om at eg er heime

For at du skal få sove

Eg vonar færre veljar å

Krysse streken

Og at ingen treng å ljuge om at

Dei er teken

Eg vonar eg alltid har

Nokon å ringe

Som tryggar meg nok så eg slepp

Å springe

Eg vonar vi kan ordne

Ein ny diskurs

I staden for å sponse

Sjølvforsvarskurs

Eller valdtektsalarmar

Og peparspray

Truse med lås

Og anna vås

Eg vonar eg kan finne ro

I 2022