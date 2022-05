Rasmus Hansson på dypt vann

Det er skremmende å se at en stortingsrepresentant er så dårlig informert i en så viktig sak.

«Det er unødvendig å henge ut en etablert og viktig næring for kysten med feilaktige påstander, for å fremme en ny næring», skriver innsenderne.

Gjert E. Dingsør Ressursforsker, Fiskebåt, Havfiskeflåtens organisasjon

Nina Rasmussen Avdelingsleder, Fiskebåt, Havfiskeflåtens organisasjon

Lørdag 21. mai hadde stortingspolitiker Rasmus Hansson (MDG) et innlegg i Bergens Tidende. Innlegget er fullt av feilaktige påstander og også direkte feil.

«På et areal tilsvarende to promille av norske havområder, og én prosent av Nordsjøen, kan Norge produsere like mye ren energi som hele dagens norske vannkraftproduksjon.»

Arealet som Hansson refererer til, er mindre enn det reelle behovet hvis målet er å installere 30.000 MW. Anslagene på hvor tett det er mulig å bygge ut, varierer, avhengig av antakelser om skyggeeffekt og turbulens.

Regjeringen viser til et arealbehov på fem–seks ganger arealet av Sørlige Nordsjø II. Seks ganger arealet av Sørlige Nordsjø II tilsvarer 15.600 kvadratkilometer og utgjør ni prosent av norsk del av Nordsjøen. Et betydelig areal som vil påvirke en lønnsom og viktig fiskerinæring som skaper mange arbeidsplasser i Norge.

Gjert E. Dingsør og Nina Rasmussen deler ikke Rasmus Hanssons syn på hvorvidt havet trenger havvind.

«Havet trenger havvind. Havet sliter mer enn noen gang med overfiske.»

Det er et høyt fiskepress i Nordsjøen, men fiskerne forholder seg til kvoter som Det Internasjonale Havforskningsrådet gir og som fastsettes av myndighetene. Det er ikke et generelt overfiske i Nordsjøen. Torsk i Nordsjøen er på et historisk lavt nivå, men dette forklares med endringer av økosystemet.

Fiskerne har måtte tilpasse seg denne situasjonen og har sammen med forvaltningen funnet løsninger som sikrer at fisket på torsk i Nordsjøen, med få unntak, har vært innenfor føre-var nivå de siste ti årene. For å bedre situasjonen ytterligere, har fiskerne selv tatt initiativ til å verne viktige gyteområder i Nordsjøen, og fiskerne ser mer torsk i norske deler av Nordsjøen enn på mange år. Vi ønsker ikke at de vernede gyteområdene blir ødelagt av havvindutbygging.

«Skal vi berge økosystemene i havet, er vi nødt til å produsere nok fornybar energi til å stoppe klimagassutslippene, raskt.»

Vi trenger å omstille oss, men det betyr ikke at havvind er redningen. En storstilt utbygging av havvind i Nordsjøen vil endre vindmønstre og havstrømmer. Nye konstruksjoner på havbunnen vil tiltrekke seg arter som normalt ikke hører hjemme på fiskebankene, og økosystemet kan bli endret ytterligere. Ønsker vi dette?

Vindturbiner lager støy og vibrasjoner i havet. Torsk kommuniserer ved hjelp av lyd når den skal tiltrekke seg make for å gyte. Økt støy i havet kan dermed gi alvorlige konsekvenser for gytesuksessen.

«Havbunnen er mange steder trålet sønder og sammen.»

Havbunnen i Nordsjøen der det fiskes, består hovedsakelig av sand, som er lite sårbar for tråling. Det har skjedd mye på utviklingen av fisket, slik at bunnen forstyrres mindre nå. En realitet er at mange fiskeslag ikke er tilgjengelig for andre redskaper enn trål uten en betydelig økt innsats, som vil kreve større areal og muligens høyere utslipp av CO₂.

Arealer som avsettes til havvind, kan også komme i konflikt med fiske etter sild og makrell som ikke påvirker havbunnen. Fiskerne trenger tilgang til de områdene der fisken samles i høyest tetthet. Dette er ofte sammenfallende med de mest attraktive områdene til utbygging av havvind. Fiskens vandring er en dynamisk prosess som gjør at arealbehovet for fiskeriene endres fra år til år.

Det er skremmende å se at en stortingsrepresentant er så dårlig informert i en så viktig sak. En stortingspolitiker bør sette seg bedre inn i sakene før en uttaler seg. Det er unødvendig å henge ut en etablert og viktig næring for kysten med feilaktige påstander, for å fremme en ny næring.