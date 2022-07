Som liten gut var dette mitt høgaste ønskje

Tenk å få sjåførhuva med blankt skygge og å få sitja bak eit stort bussratt!

«Kvar ein fer med denne bussen, vekkjer han begeistring. Passasjerane smiler breitt, er berre blide og minnest farne tider», skriv Kåre Ness.

Kåre Ness Lindås

Den 4. juni 2022, i ein alder av 73 år og 29 dagar, fekk CV-en min denne nye tilveksten. Eg lyt seia som dei plar, politikarar og embetsmenn når dei får nye posisjonar: Eg var audmjuk, og sinnet var fylt av høgtid og stor respekt for oppdraget.

Som liten gut var mitt høgaste ønske å få sjåførhuva med blankt skygge og sitja bak eit stort bussratt.

Ønsket fekk eg oppfylt som student i Bergen for ganske nøyaktig 49 år sidan. I studietida manøvrerte eg dei gule bussane til Bergen Sporvei gjennom tronge sentrumsgater og ut til dei meir perifere haldeplassane. Du kor kjekt det var å setja sjåførhuva på hovudet og gå på jobb i helgene!

Same kjekke kjensla får ein som medlem i BNR Veteranbussklubb. Der er Nesbøruta, med Scania-modell frå 1969, som eit flaggskip å rekna. Pinseaftan gjekk stasvogna i pendelrute mellom Mastrevik Torg via Kilestraumen Brygge, der det var torgdag, og til Mongstad. Og eg var tiltrudd oppdraget som sjåfør!

Nesbøruta med Scania-buss frå 1969 er som eit flaggskip å rekna, skriv innsendaren.

Kvar ein fer med denne bussen, vekkjer han begeistring. Passasjerane smiler breitt, er berre blide og minnest farne tider. Særleg dei som reiste til og frå skule og arbeid med denne bussen, eller ein som likna, eller til og frå båten, eller når dei skulle på byferd. Bussen er ein del av røtene som vekkjer gode kjensler og gode minne om heim, oppvekst, barndom og vaksenliv som ein gong var.

«Pass godt på Nesbøruta. Dette var bussen til far min», skriv ein som kommentar når eg viser bilete av bussen på Facebook. To andre legg inn bilete av staute, høgtidsame, uniformskledde sjåførar på nettopp denne vogna.

Rutebilselskapa som vart etablerte lokalt for om lag 100 år sidan og utover, var ein viktig del av jobben med å bygga landet og velferdssamfunnet. Bygdefolket stod som eigarar. Det stod stor respekt av så vel bussar, godsbilar, drosjebilar og arbeidsfolket. I dag er dei gamle selskapa borte. Eit anbodssystem utan andlet har overteke.

Den som i dag sit bak rattet på veteranbussen «Nesbøruta», er ein siste rest av den gamle tradisjonen. Slik kjenner i alle fall eg det, og oppdaterer CV-en min. Ei ny krone på livsverket.

Me er langt over pensjonsalderen begge to, både buss og sjåfør, men gleder oss over livet. Pensjonistar treng ikkje vera utdaterte.

Teksten er eit av bidraga til BTs skrivekonkurranse «Bildet på mobilen min». Fleire bidrag kjem i avisa framover.

