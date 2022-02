Vi har ikke spist noe dårlig, vi er ikke svake og vi gjør oss ikke til. Vi har endometriose.

Vi har ikke spist noe dårlig, vi er ikke svake og vi gjør oss ikke til. Vi har endometriose. Og gjelder det deg: Vit at du ikke er alene.

Vi skal faen ikke ta oss sammen. Vi skal bli sett, hørt og forstått, skriver Martine Halvorsen.

Martine Halvorsen Blogger

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg var tolv år første gang jeg ble hjemme fra skolen med menssmerter. Jeg var 13 år da jeg spilte min første fotballkamp med nattbind og tampong, i frykt for å blø gjennom. Jeg var 19 år da jeg fikk beskjed om at det kunne bli en utfordring for meg å få barn. Jeg var 20 år da jeg fikk beskjed om at jeg nok hadde endometriose.

Jeg var 21 år da jeg satt hysterisk på legevakten med intense smerter. Jeg hadde satt inn spiral i håp om at det skulle hjelpe, da gynekologen spurte om jeg ikke bare hadde spist noe dårlig. Jeg kunne knapt gå fordi smertene var så intense.

Jeg er en av ti kvinner som har endometriose. Som har måtte avlyse noe fordi jeg har mensen. Som har gått glipp av noe viktig fordi smertene tar knekken på meg. Som spent lurer på om vi vil klare å få barn naturlig eller ei.

Senest i går møtte jeg en jente på min egen alder som ikke visste hva endometriose er. Adenomyose hadde hun aldri hørt om.

Jeg klandrer henne overhodet ikke, ikke deg som leser dette som heller ikke vet det. Men det sier sitt. For jeg fikk aldri høre om dette på skolen, og jeg har møtt helsepersonell som ikke vet hva endometriose er.

Når det er så mange i vårt eget land som ikke har peiling på hva det som så mange av oss står i er, fremtidige kjærester, samboere, fedre, brødre, som tror at mensen bare er mensen.

Når det er kvinner i vårt eget land som gråter seg i søvn på grunn av smertene de har og når det er kvinner i vårt eget land som bare får beskjed om å ta seg sammen.

Vi skal faen ikke ta oss sammen. Vi skal bli sett, hørt og forstått.

Det er på tide nå.

Og jeg skal fortsette å bruke stemmen min, gjennom kramper, smerter, negative tester og tårer. For enhver kvinne der ute som biter tennene sammen, som unødvendig må sykmelde seg i mangel på hjelp, eller fordi hun ikke har noe annet valg og som tror at hun er unormal. For vi har ikke spist noe dårlig, vi er ikke svake og vi gjør oss ikke til. Vi har endometriose. Og gjelder det deg: Vit at du ikke er alene.

Dette innlegget ble først publisert på instagramprofilen martine.halvs, som tilhører Martine Halvorsen. Det er gjengitt med hennes tillatelse.