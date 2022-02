Jeg er redd liv kan gå tapt her

Krysset ved Bøhmergaten/Vikens gate trenger å fikses opp i!

I dette krysset i Solheimsviken mener Torstein Gya det er på høy tid med tryggere trafikkforhold.

Torstein Gya Nordre Skogveien

Jeg er på vei til butikken for å handle inn til fredagstacoen. Gående langs Bøhmergaten møter jeg på krysset, og jeg ser butikken på motsatt side av veien. Jeg ser meg først til høyre, ingenting. Så til venstre, der kom det en bil. Da får jeg vente noen sekunder til den har kjørt forbi. Når bilen har passert, ser jeg meg for igjen, men der kommer det enda en bil.

Etter at tre–fire biler har kjørt, åpner det seg endelig en mulighet, og jeg begynner å gå over veien, men idet jeg tar det tredje skrittet, kommer det en ny bil, og jeg må over i jogg for å komme meg over veien i tide.

Da jeg har handlet inn fredagstacoen, må jeg over igjen, men denne gangen har jeg enda dårligere sikt fordi jeg er lengre inni svingen.

Slik ser en vanlig handletur ut for meg.

Torstein Gya er redd for at barn fra Ny-Krohnborg skole skal bli påkjørt i krysset like nedenfor skolen.

Det er ikke bare meg dette går ut over. Et par meter ved siden av ligger nemlig Ny-Krohnborg skole med omtrent 400 barn. Hvis vi ønsker at foreldre skal fortsette å bo i den vakre byen vår, så kan ikke ungene deres ha denne veien til og fra skolen, eller når de skal handle snop på butikken.

Magic Hotel Solheimsviken ligger rett ved siden av butikken og er også rammet av dette dårlige krysset. Til mitt forslag om endring skriver hotelldirektør Mona Sandvik på Facebook: «Et veldig godt forslag som vi på hotellet støtter. Mange barn som kommer løpende over veien her fra skolen, i tillegg er det jo også bysykler som folk bruker hyppig».

Slik mener Torstein Gya at krysset bør løses, med mindre veiareal og fotgjengerovergang like ved krysset Bøhmergaten-Vikens gate.

Krysset breier seg utover og sørger for at bilene kan holde farten i krysset. Det virker mer som et kryss ment for en vei hvor ingen går, enn en tettbebygd gåbydel.

Når jeg tar den korteste veien over krysset, er den tolv meter. Går jeg fra butikken over krysset, har jeg estimert at en bilist kan gå fra ikke å se meg til å ha kjørt over meg på under fire sekund.

Mitt forslag er først og fremst å få et overgangsfelt, men det trengs mer enn det for å skape et trivelig areal. Fortauet bør utvides, slik at bilene holder en lavere fart i svingen, og parkeringsplassen (som er midt i et kryss) bør lukkes inne fra krysset med en øy og forhøyet, delt bil- og gåendeareal.

På det nye området som er fjernet fra veien, er det god plass til trær. Disse tiltakene vil skape et tryggere og triveligere område med redusert støy fra biler i høy fart. Forslaget er sendt inn til Bymiljøetaten. Nå er det bare å vente på svar.