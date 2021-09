Vil Bergen kommune spare seg til fant?

Å kutte tilskudd til psykisk helsehjelp vil ikke lønne seg i lengden.

Fontenehuset er blant organisasjonene som får redusert støtte i byrådets budsjettforslag.

Solveig Bartun Rob Erfaringskonsulent Kronstad DPS, Helse Bergen HF

Omtrent halvparten av oss får en psykisk lidelse i løpet av livet. Jeg er en av disse. Jeg har selv slitt med angst og depresjoner og vært innlagt i helsetjenesten grunnet dette. Under pandemien er antall mennesker som får psykiske lidelser tredoblet.

Dette koster samfunnet store summer. Jeg er en av de heldige som har fått god hjelp. Jeg har også fått delta i aktiviteter som har gitt meg bedre helse, gitt meg mestring, og ikke minst hjulpet meg inn i en jobb der jeg trives og selv kan bruke erfaringer fra mine sykdomsperioder til å hjelpe andre.

Gjennom jobben min som erfaringskonsulent på Kronstad DPS samarbeider jeg tett med både Fontenehuset, Psykiatrialliansen og Amalie Skrams hus, som nå skal få mye mindre penger fra Bergen kommune.

Vi på Kronstad DPS samarbeider tett med disse aktørene fordi vi har erfart at våre pasienter får god hjelp ved å delta på disse aktivitetene. De får bedre helse, mestringsfølelse, kommer i jobb og ikke minst at flere av dem ikke trenger behandling lenger på grunn av disse tilbudene.

Jeg snakker ukentlig med mennesker på Fontenehuset eller på trening med Psykiatrialliansen som har fått en bedre hverdag, et bedre liv og en bedre helse på grunn av disse tilbudene. Som en sa til meg: «Nå trenger jeg ikke dere lenger. Jeg har funnet noe annet som gjør meg frisk».

Kostnadene ved ett års medlemskap på Fontenehuset tilsvarer kostnadene for knappe fire døgn på DPS. Vil byrådet spare seg til fant? Spare noen kroner på disse tiltakene og heller måtte bruke en helt annen sum penger på innleggelser, medisiner og tap av arbeidskraft?

Satt i perspektiv: Kostnaden for å drifte Psykiatrialliansen i ett år er bare halvannen ukes drift på DPS.

Jeg ber om at det her tenkes på nytt, undersøkes i tall og snakkes med noen av de 300 menneskene som deltar hver uke på Psykiatrialliansen sine treninger, eller de over 350 medlemmene som bruker Fontenehuset.

Samfunnet vårt, og byen vår vil bli svært fattig uten tilbud som Psykiatrialliansen, Fontenehuset og Amalie Skrams hus. Dette er ikke en god måte å spare på. Tvert imot!