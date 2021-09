Nynorsknedgang og syndebukker

Det er ikke noe problem at Google ikke oversetter til nynorsk.

I 2018 møttes Arve Waage (til v.) fra Bokmålsforbundet og Peder Lofnes Hauge, som i dag er leder i Noregs Mållag, til BT-debatt om nynorsk. I midten BTs programleder, Anna Magnus.

Arve Waage Viseformann i Bokmålsforbundet

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mitt innlegg i BT 3. september har åpenbart falt Gunnar Skirbekk tungt for brystet. Han liker ikke å bli konfrontert med nynorskens svake stilling. Han mener hovedårsaken er danskeveldet (400-årsnatten) og markedskreftene representert ved Google.

Skirbekk forteller oss at Google bare oversetter til bokmål og ikke nynorsk. Det er ikke noe problem. I dag finnes det gode oversettelsesprogrammer, som for eksempel Apertium, som oversetter bokmålstekster til nynorsk i løpet av få sekunder.

Han viser også til at lover og vedtak om språk er fattet av demokratisk valgte organer. Når disse organer imidlertid vedtar lover, og fatter politiske vedtak i strid med vanlige demokratiske prinsipper, er det all grunn til å reagere.

Arve Waage mener det er gode alternativer til Google om du ønsker oversettelser til nynorsk.

For eksempel når målloven er utformet på en slik måte at et mindretall blir til flertall, eller når Vestland fylkesting vedtar totalforbud mot bokmål, til tross for et klart flertall av bokmålsbrukere i fylket.

Over 80 prosent av nynorskelevene skifter til bokmål under utdannelsesløpet fra grunnskole til universitet.

Skirbekk kan spare seg for nedsettende personkarakteristikker. Jeg er blitt immun mot den slags.