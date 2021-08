Vi er den verste generasjon som noen gang har levd

Siden 1950 har vi mangedoblet vårt forbruk, og verre skal det bli.

«Når historien om oljen skal skrives om hundre år, vil dessverre konklusjonen bli at den har vært bare negativ for Norge og verden», skriver Svein Skotheim.

Svein Skotheim Forfatter og pensjonist, Lysekloster

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I løpet av de siste 22 år har jeg skrevet mer enn hundre kronikker, kommentarer og innlegg om global oppvarming. Sammen med Høyres miljøpolitiske talsperson på Stortinget gjennom åtte år, Bente Bakke, skrev jeg klimaboken «Hva skjer» (2013), i regi av Besteforeldrenes klimaaksjon. Selv om Bente og jeg var på hver vår side av den partipolitiske skala, var vi enige om absolutt alt som må gjøres for å unngå en videre global oppvarming.

Det finnes sikkert tusen sånne som oss to, men effekten av det vi skriver, ser ut til å være totalt fraværende. Norge og nordmenn har i 60 år kost seg rundt et fossilt bål som har gjort dem rike, og de vil gjerne fortsette med det. Det er som dansen rundt gullkalven, men rik er omtrent det verste du kan være i dag! Rike folk setter som regel kraftige fotavtrykk i natur og ressurser gjennom sitt forbruk.

Da jeg vokste opp etter krigen, var vi 2,3 milliarder mennesker i verden. I dag er vi 7,8 milliarder. Siden 1950 har vi i Norge mangedoblet vårt forbruk, og det skal dobles videre mange ganger, ifølge regjeringens perspektivmeldinger. Som et resultat av denne galskapen har verden stø kurs mot katastrofale 3–4 graders oppvarming.

Oljerigger på Hanøytangen industriområde utenfor Bergen. «Jeg kan ikke se en eneste langvarig og bærekraftig virkning av å ta opp oljen og sette fyr på den, slik vi har gjort», skriver Svein Skotheim.

Når historien om oljen skal skrives om hundre år, vil dessverre konklusjonen bli at den har vært bare negativ for Norge og verden. Jeg kan ikke se en eneste langvarig og bærekraftig virkning av å ta opp oljen og sette fyr på den, slik vi har gjort. Ja, vi er blitt rike, men har samtidig bidratt sterkt til de naturkatastrofer som vi nå ser daglig. Og rikdommen har hatt mange negative effekter for Norge.

En tredjedel av den voksne befolkningen er i dag utenfor arbeidslivet. Statsbudsjettet er est ut til det dobbelte av våre nabolands, i forhold til folketallet. Min generasjon har mye å rette opp. Vi kan begynne 13. september med å stemme på partier som mener alvor om klima og miljø.

For noen år siden fantes det såkalte klimafornektere, men de er heldigvis blitt en raritet. Nå er problemet alle klimasinkene som tror at vi kan flikke litt på politikken og fortsette i samme spor som før. Ikke stem på dem!