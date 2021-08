Det finnes sjelden en quick fix

Ofte er det de lange svarene som er nærmest sannheten.

I sine 30 år på Stortinget har Erna Solberg erfart at det sjelden finnes ett enkelt svar på problemene man forsøker å løse.

Erna Solberg Statsminister og Høyres førstekandidat i Hordaland

Den danske fysikeren Niels Bohr skal ha sagt at «det er enkelhet og ikke løgnen som er sannhetens motsetning». Det var dette sitatet som først slo meg da Bergens Tidende ba meg skrive et innlegg om det som provoserer meg mest. Jeg lar meg i grunn ikke så lett provosere, men det irriterer meg voldsomt når kompliserte saker blir fremstilt som om de har en veldig enkel løsning.

Etter mer enn 30 år som representant for Hordaland på Stortinget har jeg nemlig erfart at det sjelden finnes ett enkelt svar på problemene vi ønsker å løse. Det finnes sjelden en quick fix.

Politikere bør da heller ikke late som at det gjør det. Det er å undervurdere folks evne til å sette seg inn i saker. Jeg tror også det bidrar til at folk ikke opplever å bli tatt på alvor. Valg er viktig, derfor fortjener de som skal velge oss, å bli tatt på alvor.

Ett område hvor debatten ofte forenkles, er i spørsmålet om hvordan vi skal løfte flere barn ut av fattigdom. De fleste politikere er vel nå enige om at det ikke finnes enkle løsninger for å fjerne all fattigdom, slik SV på et tidspunkt lovet at de skulle gjøre.

Av og til fremstilles det likevel som at barnefattigdom kan bekjempes med enkelttiltak. Oftest gjennom å øke skatten for noen, og dele ut til noen andre. Jeg mener det er kraftig forenkling.

Billigere barnehage for familier med lav inntekt, gratis ferie- og fritidstilbud for 50.000 barn, økt barnetrygd og en nasjonal maksgrense for hvor mye foreldrene skal måtte betale for barnehage og SFO, er tiltak som bidrar til at barn i mindre grad føler fattigdom, fordi foreldrene får mer å rutte med. Det er viktig, og derfor har Høyre prioritert dette.

Men ingen av disse tiltakene fjerner fattigdom. Vi løser ikke problemer ved å behandle symptomene. Vi løser problemer gjennom å ta tak i årsakene til at de oppstår. Det som er felles for mange i vårt samfunn som lever i fattigdom, er manglende tilknytning til arbeidslivet.

Det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe barnefattigdom, er derfor å få foreldrene i jobb. Det er en formidabel oppgave som krever mange forskjellige tiltak, avhengig av grunnen til at noen står utenfor jobb.

Poenget mitt med dette er at det sjelden finnes et kort svar på hvordan vi løser kompliserte problemer. Som regel kreves det et lengre resonnement.

Det er kanskje kjedeligere enn one-liners og retoriske poenger, men ofte er det nettopp de lange svarene som er nærmest sannheten. Det syns jeg velgerne fortjener.