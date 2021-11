Bergen Høyre må innrømme at de har tapt kampen

Partiet må bli med på den beste løsningen for byen og innbyggerne.

Det er på tide at politikerne blir enige om traseen til Åsane, mener Ingrid Louise Storebø.

Ingrid Louise Storebø Sentralstyremedlem i Unge Høyre og tidligere leder av Bergens Unge Høyre

Debatten om hvor Bybanen skal gå til Åsane går snart mot slutten. 24. november skal politikerne bestemme om Bybanen skal gå gjennom tunnel eller over Bryggen.

Hvem står igjen i debatten? Jo, politikere som fortsatt ikke kommer til enighet, og som har glemt formålet med Bybanen.

I år 2000 ble det vedtatt å bygge Bybanen – en bane som skulle knytte byen sammen og gi Bergens innbyggere et bedre kollektivtilbud.

I 2012 startet debatten om Bybanen skal legges over Bryggen eller ikke. Med forslag frem og tilbake, enighet og uenighet, har debatten fortsatt ikke kommet til sitt endestopp.

Bergenserne har vært tålmodige nok og latt debatten holde på i snart ti år. Nå er det på tide at politikerne blir enige om en løsning for traseen til Åsane.

Om Bybanen bygges gjennom en tunnel, vil det ta lengre tid å planlegge og lengre tid å bygge. Samlet sett vil tunnelløsningen gjøre at den nye traseen kan åpne tre til fire år senere enn traseen over Bryggen.

Bergen Høyre må bli med på turen over Bryggen.

Bergen Høyre har tapt debatten og må innse at det beste er en trasé over Bryggen, ikke en tunnelløsning som koster nesten tre ganger mer. Dagløsningen er raskere og mer tilgjengelig for Bergens innbyggere.

Dette er en løsning der færre bygg må rives, som har mindre årlige driftskostnader, og ikke minst er det bedre for miljøet at Bybanen legges som en trasé over Bryggen. Tunnelalternativet gir utslipp av 13.830 tonn CO₂ ekvivalenter. For Bryggen-alternativet er utslippet 5950 tonn CO₂-ekvivalenter.

Listen med argumenter er lang. Argumenter som burde gjøre valget ganske lett, for svaret er ganske enkelt. Bergen Høyre må innse at de har tapt debatten og må bli med på den beste løsningen for byen og deres innbyggere.

Jeg er lei av å se på en politisk maktkamp mellom politikerne. Hvem som vinner, er ikke relevant. Det som burde være relevant, er en løsning der Bybanen bygges på best mulig måte for innbyggerne og klimaet – og at vi ikke trenger å vente i enda flere år før vi får Bybanen til Åsane.