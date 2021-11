Førjulshilsen fra en festbrems

Greit nok er godt nok, skriver Åse Gulbrandsen om førjulstid og julefeiring.

Må vi si at vi gleder oss så veldig til jul, når vi egentlig gleder oss sånn passe eller kanskje ikke det engang?

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Må julen være så himla koselig, eller holder det med passe koselig? Dersom passe koselig er målet, så er det mye lettere å innfri forventningene, er det ikke?

Må vi å ha det så enormt hyggelig, eller behøver vi å si at vi har det så voldsomt greit når vi egentlig har det ok?

Disse fire dagene som ikke selv vet at de blir fullstendig snudd på hodet, disse fire dagene som blir omgjort fra beskyttede hverdager til ubeskyttede helligdager fulle av følelser, minner, forventninger, skuffelser, stress, hygge, ensomhet, overspising, glede, sorg, takknemlighet, savn og muligens en lengt tilbake til hverdagens trygge, beskyttende havn.

Kan vi si det som det er?

Når noen spør oss om hvordan vi egentlig har det i julen, så trekker vi for de nyinnkjøpte julegardinene, tenner millioner julelys og svarer gjerne: «Helt deilig». Selv om vi er frynsete av stress og redde for ikke å strekke til.

Redde for at savnet, som vi alle bærer, skal ta overhånd. Kan vi si noe om det? Kan vi si at det ikke er så veldig greit? Kanskje til og med litt ukoselig. Faktisk ganske dritt. Dersom vi mener det, da. Kan vi det?

Eller er vi verdens største partykiller da?

«Handlesenter og lysbelagte gågater tar ikke hånd om ensomhet, stress, fattigdom og for mye akevitt», skriver Åse Gulbrandsen.

Om julen blir sånn passe koselig, så blir den det. Kos for alle, hele tiden, blir sjelden innfridd. Hygge kommer når den kommer og er der når den er der. Vi kan ikke fange hyggen, men hyggen kan gjerne fange oss.

Vi kan være heldige og treffe med en indre ro som senker seg i stall og stue sammen med sølvgutter og blankpolerte røde epler, men for mange er det nok ytterst sjelden, og nærmest som å vinne i lotto.

Og så vet vi at «easy come, easy go» – og vips er hygge blitt uhygge.

Kanskje er det ok å ha det godt nok?

Les også Serveringsbransjen holder pusten foran årets julebordsesong

Førjulstid, juledager og tradisjoner skal ikke styre oss. Det er vi som skal styre. Det er vi som skal være regissører. Vi kan lett glemme å tenke selv. Vi glemmer å vurdere om det vi gjør, har verdi for annet enn tradisjonen selv.

Tradisjoner er lek. Dersom vi stiger inn i tradisjoner med hud, hår, julegardiner, julemusikk, juleklær og julevær, så spises vi opp av tradisjonsmonsteret og trekkes med i et umenneskelig stress og rollejag.

Vi sklir inn i ubevisste roller som om alt, hele kroppen, lukt, hørsel og synsinntrykk skal relateres til jul.

Handlesenter og lysbelagte gågater tar ikke hånd om ensomhet, stress, fattigdom og for mye akevitt. De lever av det.

Sosiale medier og dårlig julefilmer nøster oss inn i en illusjon av snøfnugg, julenek, driving home for Christmas, rutete pysjbukser, ullsokker, peis og gløgg. Da blir vi skuffet når det regner, for regn passer ikke inn i vår illusjon.

Les også Bergen rigges for jul. Her er seks aktiviteter du kan få med deg i år.

Vi må ikke glemme at vi er mennesker også i juledagene. Vi kan ikke lure oss fra dårlig humør, krampaktige relasjoner, alkoholmisbruk, dårlig råd, regnvær og drit og lort, selv om det heter 24. desember.

Og dersom vi innbiller oss konstant fra novembers fødsel til desembers avgang at vi er statister i en amerikansk julefilm, så vil vi oppleve store skuffelser, stress, utmattelse og ensomhet og glede oss til filmen er over.

Kanskje det deiligste med hele julen var da din søster ringte og foreslo at dere fra i år skulle droppe middagen 5. juledag?

Eller da du besøkte din gamle demente far på sykehjemmet, og han sang hele Glade Jul, til tross for at han trodde det var midtsommer i 1968.

Eller da alle gjestene hadde reist hjem og du endelig kunne løsne på snippen, få av deg strømpebuksene, slippe ut magen og være deg selv igjen.

Og når vi tenker oss godt om, så har det vel strengt tatt kun vært jul en eneste gang, alle de andre julene er jubileer og teater på scener overfylt av underlige kulisser.

Jeg ønsker alle en grei nok førjulstid, og blir den ikke det, så kan du trøste deg med at naboen sikkert ikke har det bedre, selv om det ser sånn ut.

En lengre utgave av innlegget ble først publisert på Facebook.