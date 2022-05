Bergen satser mer på sykkel enn noen gang

Å gjøre det lettere og tryggere å sykle og gå er det sikreste kortet vi har for en bedre og mer klima- og miljøvennlig by.

Sykkelsjef Einar Johan Grieg (til v.) og byråd Thor Haakon Bakke lover satsing på sykkel - nå og i fremtiden.

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Einar Johan Grieg Sykkelsjef i Bergen kommune

BTs politiske redaktør, Eirin Eikefjord, mener det er røft og pinefullt å være syklist i Bergen, og forventer at det leveres på sykkel det neste året.

En gladmelding til alle bergensere som er vordende eller allerede ivrige syklister, er at det vil åpnes rundt 20 kilometer med sykkelvei frem til sommeren 2023.

I dag satser vi mer enn noen gang på sykkel. Bystyret har satt av over 120 millioner kroner de neste fire årene til å gjøre det bedre å sykle på kommunalt veinett, og dette vil gi resultater. Mange sykkelprosjekter skal stå ferdige i år, og gi over fem kilometer ny sykkeltilrettelegging på kommunens grunn.

Men antall kilometer tilrettelagt sykkelvei på kommunalt veinett sier lite om sykkeltilstanden i Bergen. Vi måles best på hvor mange som sykler og hvor fornøyde de er. I tillegg skjer de virkelig store endringene i byen når alle som eier veiene – kommune, stat og fylket, gjennomfører som planlagt.

Et eksempel er den nye sykkelveien som nå bygges fra Fyllingsdalen. En høykvalitets sykkelvei, gjennom verdens lengste tilrettelagte sykkeltunnel, videre over Mindemyren, i tunnel under Kronstadhøyden til Møllendal, og så forbi Store Lungegårdsvann (og den nye bystranden) til Bergen sentrum.

Dette prosjektet er banebrytende ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Sykkelveien vil binde sammen bydeler og gå gjennom tettbygde strøk og viktige byutviklingsområder. Dette vil endre sykkelhverdagen til tusenvis av bergensere.

Kartet til venstre under viser situasjonen nå, mens kartet til høyre viser hele det vedtatte sykkelnettet.

Nå får også planer og prosjekter som har blitt forsinket og utsatt, høy prioritet. Sentrum og Nattlandsveien er to eksempler på dette. I Nattlandsveien, som er et viktig strekk for mange syklende, og hvor sikkerheten må bli bedre, vil alle parter – veivesen, fylkeskommune og kommunen – nå sette seg ned og sammen finne de beste løsningene.

I sentrum jobbes det hardt med å lage en trygg trasé for syklende sammen med fremføringen av Bybanen.

Men også andre tiltak enn sykkelfelt og sykkelveier er viktig for å få fart på sykkelbyen. Eikefjord viser også til det store problemet med stjålne sykler. Da må det bli tryggere å parkere sykkelen. Vi har fått på plass flere sykkelskap, som har vist seg svært populære. Det kommer flere slike. Hundrevis av nye sykkelparkeringsbøyler er på plass, og flere kommer.

Til vår glede ser vi at sykkelparkering også blir prioritert av det private næringsliv, og vi legger inn trygg sykkelparkering i nye planer.

Av andre viktige sykkeltiltak de senere årene vil vi også peke på satsingen på Hjertesoner rundt skolene, som gjør det lettere og tryggere for skoleelever å velge sykkel og gange til skolen. Gjennom opplæringsprogrammet «Alle barn sykler» bidrar Bergen kommune i opplæring av sykkelferdighetene til barn og unge.

Og ikke minst har man fått på plass en etterlengtet bysykkelordning, som er den nest største og nest mest brukte (over én million turer i 2020) i Norge etter Oslo. Den skal utvikles videre.

Så det skal ikke være noen tvil om at det satses på sykkel nå og i fremtiden! Å gjøre det lettere og tryggere å sykle og gå er det sikreste kortet vi har for en bedre og mer klima- og miljøvennlig by.