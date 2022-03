Våtmarken i Fyllingsdalen må få leve, ikke slukes av Oasen

La naturen ta tilbake områder, heller enn å bygge ut mer.

Parkeringsplassen i venstre del av bildet, like ved Oasen i Fyllingsdalen, er foreslått brukt til ny utbygging. Innsenderen mener heller at den bør tilbakeføres som del av de omliggende grøntområdene.

Martin Storesætre Aronsen Fyllingsdøl og landskapsarkitekt MNLA

Det er ironisk at et kjøpesenter med et slikt natur-likt navn brer seg utover og erstatter naturen med asfalt. Men det er det som har skjedd i Fyllingsdalen, og det er det som nå er i ferd med å skje på nytt når den nye områdereguleringsplanen planlegger sentrumsdannelse og nybygg i våtmarksområdet nord for Oasen.

Ja, riktig nok på en parkeringsplass, men på en parkeringsplass direkte knyttet til den frodige naturen rundt, en natur som er i ferd med å utvikle seg mot den truede naturtypen rik sumpskog. Skogtypen er blant de mest artsrike i Norge og har store økologiske verdier – samt store opplevelsesverdier, og har lidd uforholdsmessig stort under utbyggingspress og menneskelige inngrep.

Martin Storesætre Aronsen er nyutdannet landskapsarkitekt og fyllingsdøl. Han har nylig skrevet masteroppgave om «Sælenvassdraget og den nye områdereguleringsplanen for Fyllingsdalens sentrale deler».

En gang på 90-tallet ble denne parkeringsplassen omgjort fra våtmark til asfalt, et grep vi aldri hadde tillatt i dag. Det er derfor lett å si at parkeringsplassen nå er grå, uten verdi – og dermed kan man også lett velge å lukke øynene for de store kvalitetene på stedet, og for den enorme muligheten som ligger i å se tomten i sammenheng med grøntområdene i resten av dalen.

For vi lever i dag i fortettingens tid, der befolkningsvekst skal løses med fortetting nært kollektivknutepunkter. Dette for enhver pris, der et stort og betydelig press legges på kommunene fra oven. Med dette følger også forventninger om måloppnåelse – med mantraet «all fortetting er best for miljøet».

Når reguleringsplanen også er forsinket, blir presset på å vise til synlige resultater stort. Slik var det også sist gang, der treghet i utbyggingen av dalen ga de private frie tøyler til å utvikle Oasen slik de selv ønsket. Vi vet alle hvordan det ble. Mye parkering.

Men vi kan ikke tillate at en slik feil blir bygget videre på nå som dalen skal fortettes på nytt. At symbolpolitikk og et signalbygg skal reises på denne tomten fordi man har hastverk, fordi man ønsker å tjene penger, fordi man ønsker å vise hvor pliktoppfyllende man er overfor de statlige retningslinjene som pålegger en spesifikk fortolkning av et sted, uten rom til faktisk å se stedet.

Slik ser innsenderen for seg at området bør utnyttes istedenfor den foreslåtte utbyggingen av dagens parkeringsplass.

Parallelt med fortettingens tidsalder lever vi også i klimakrisens og naturmangfoldets tid, en tid der vi alle kjenner til det enorme tapet av naturområder og artsmangfold.

Vi vet hvor viktig det er å bevare naturen før den forsvinner. Likevel fortsetter vi å handle som før, for som med alt annet velger byutviklingen minste motstands vei, selv om kommunen også er forpliktet til å ivareta naturmangfoldet.

Resultatet blir byer som ser helt like ut, der den helsebringende nærnaturen går tapt, til fordel for stiliserte kopier og kunstige beplantninger som bare hinter til det som en gang var.

Les ikke dette som en motstand mot utbygging. Klart skal byene vokse, klart skal vi bygge nye boliger! Men trenger vi å bygge akkurat her, midt i denne våtmarken, midt i en sårbar og stedbunden natur, på en måte som forringer den fremtidige muligheten for sammenhengende grønnstruktur i vassdraget?

La oss heller la naturen ta tilbake denne parkeringsplassen, la oss lage en frodig naturpark for hele Bergens befolkning – en løsning i tråd med det viktigste satsingsområdet i kommuneplanen – nemlig at «Bergen skal ta vare på og styrke byen i naturen og naturen i byen. Naturens styrke og mangfold skal være en bærende verdi for det å bo og være i hele Bergen».

Saken om Kanadaskogen viser at lokaldemokratiet virker, om vi bare velger å benytte oss av det. Jeg håper at vi klarer å unngå at kommuneplanens visjoner kun blir floskler i Fyllingsdalen, og at vi ikke fortetter oss vekk fra det som gjør stedet til et godt sted å bo.

Bygget kan plasseres et annet sted, det kan ikke våtmarken.