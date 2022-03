Taushet som skriker høyt

Vi er i sjokk. Vi er tause. Vi venter på at dette skal ta slutt.

«Krigen gjør at mennesker som er veldig glad i hverandre, risikerer å bli fiender for resten av livet», skriver innsenderen.

Vera Iversen Ulvik

Min familie er spredt over hele verden – Russland, Kirgisistan, Tyskland, Australia. Vi holder kontakt med hverandre og har en familiechat.

I denne chatten sender vi bilder og videoer til hverandre, feirer høytider, forteller om bryllup og barnedåp, sender bursdagshilsener og deler ferieopplevelser. Sjelden er det en dag uten noe nytt i familiechatten. Vi prater russisk, vårt morsmål.

Den 24. februar ble det helt stille i chatten. Ingen meldinger, ingen bilder, ikke et ord eller smilefjes. Dødsstille. Stillheten og tausheten er både skremmende og forteller mye, jeg synes jeg hører at min familie skriker.

Som familie er vi redde. Vi er redde for å miste hverandre – i en krig som foregår i Ukraina.

Nei, ingen av oss i familien befinner oss fysisk i krigsområdet i dag, ikke ennå, kan man si. Likevel føler vi økende frykt, frykt for at vi kan miste hverandre, dersom en av oss bare nevner ordet «krig» i familiechatten.

Vera Iversen håper at familiechatten igjen fylles av meldinger fra familien.

Denne krigen har allerede delt oss, gode og kjære familiemedlemmer, i to ulike «hærer». Taushet i chatten betyr at vi ikke ønsker å havne på hver vår side av harde, kompromissløse fronter: De som støtter Ukraina, og de som støtter Russland. De som mener at Ukraina kjemper for sin nasjon, og de som er helt overbevist om at Donbas, og helst Kyiv skal være russiske, på samme måte som Krim ble det i 2014.

Den mentale krigen har, mot min slekt sin vilje, allerede sneket seg inn i våre hoder. Den mentale krigen har plassert oss på hver vår side av barrikadene, til tross for at vi alle i samme familie bor langt vekk fra det geografiske krigsområdet. Vi ble i løpet av bare en natt dratt inn i krigen som vi ikke har noe med.

Krigen gjør at mennesker som er veldig glad i hverandre, risikerer å bli fiender for resten av livet. Dette på grunn av ulike oppfatninger om årsaker til denne krigen, og på grunn av at den evige konfrontasjonen mellom øst og vest nå igjen er kommet i en akutt og skarp fase.

Det har alltid vært konfrontasjon og «konkurranse» mellom øst og vest. Hvem har best velferd, mest effektivt politisk system, best vaksine mot covid-19, sterkest valuta, de flinkeste ballerinaer eller best og høyest utdanning. Hvem har flest satellitter i verdensrommet, og hvem har raskest våpen som vil ta livet av flest mulig mennesker på en gang.

Denne latente konfrontasjonen har over natten eksplodert og endret sin profil. Politisk likevekt som var mer eller mindre oppnådd etter at det var slutt på den kalde krigen, der siviliserte deler av østlige og vestlige land har fått en skjør balanse, er plutselig blitt til en illusjon og en drøm. En mektig ånd er nå ute av lampen, situasjon er kompromissløs.

Krig har mange kyniske ansikter og mange sannheter som utelukker hverandre. Det er vanskelig å skille mellom «fake» og virkelighet under krigen. Og når dette er nærmest umulig, skapes det frykt og kaos i hodene til folk.

Skal man prøve å snu skremmende tanker og tenke positivt, kan man havne i tydelige paralleller med George Orwells «1984». Dette fordi, positivt ladet, kalles krig for «fredsaksjon». «Krig» er «fred», «propaganda» er «sannhet», «aggresjon» er «kamp for fremtiden».

Jeg er redd for at dersom vi i familiechatten skal prate om dette nå, vil vi bruke disse motsatte begrep om de samme tingene. Da blir alle meninger blandet i en kvern, og farsen som er kvernet, blir totalt usmakelig og spyttes ut.

Jeg håper at familiechatten igjen fyller seg med meldinger fra min familie, slik at vi som er glade i hverandre, kommer tilbake til den tiden da vi ikke måtte velge hvilken av de harde, kompromissløse fronter man står ved.

At vi overlever denne krigen.