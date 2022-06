Tre grunner til at et ekstra cruiseskip pr. dag er bra for klima og miljø

Kravene vi stiller, påvirker verdens cruiseflåte.

MDG stemte mot sitt eget byråd da et flertall i bystyret vedtok å øke maksgrensen for cruiseanløp pr. dag fra tre til fire – dersom det fjerde skipet kan bruke landstrøm.

Linn Kristin Engø

I det siste har det vært skrevet mye om de nye reglene for cruiseturisme i Bergen, senest på lederplass i BT. Mange har reagert på at det åpnes for et ekstra skip. Men dette er et godt grep fra byrådet for å pushe cruisenæringen i en grønnere retning.

Her er tre grunner til at de nye reglene er gode:

1 Mindre skip! Linn Kristin Engø (Ap): forsvarer utvidelsen med ett ekstra cruiseanløp pr. dag. Man åpner for et nytt skip, samtidig som det strenge makstaket på 8000 passasjerer ligger fast. Det er viktig å begrense antall passasjerer for å ta hensyn til den lille bykjernen vår. Gjennom å øke antall skip, men beholde begrensningen på 8000 passasjerer, signaliserer vi et ønske om mindre skip. Mindre skip tar mindre plass, de forurenser mindre, og de er enklere å bygge mer miljøvennlig.

2 Like strengt som i de fineste fjordene! Da «Mein Schiff» anløp Bergen i august 2021, var dette det første større cruiseskipet som kom etter at pandemien brøt ut i mars 2020. Gjennom de nye reglene knytter vi Bergen til nettverket til verdensarvfjordene. Ved å gå sammen med andre viktige cruisedestinasjoner i Norge vil vi sammen kreve at skipene oppfyller verdens strengeste miljøforskrift, og at de reduserer stadig mer utslipp av klima- og miljøfiendtlige stoffer. Byfjorden er ikke formelt en verdensarvfjord, selv om den vekker like sterke følelser. Vi synes likevel den ikke skal behandles annerledes enn for eksempel Geirangerfjorden.

3 Landstrøm eller snu! Fra 2026 må alle cruiseskip som anløper Bergen, kunne kobles til landstrøm. Tiden der en cruisebåt skal kunne ligge og lage små giftlokk over sentrum om sommeren, er over. Nå stiller vi krav om at alle skip som anløper byen vår, skal kunne kobles til landstrøm – senest fra 2026. Dette kommer på toppen av miljødifferensierte havneavgifter som gjør at de båtene som er mest forurensende, må punge ut mer penger.

Bergen er Norges viktigste cruisehavn, og rundt en fjerdedel av verdens 320 cruiseskip anløper Bergen i løpet av et år. Det betyr at kravene vi stiller, påvirker verdens cruiseflåte. Vi mener det er bedre å bruke posisjonen vår til å påvirke i grønn retning, heller enn å gjøre oss selv irrelevante slik at skipene bare drar et annet sted.

Det betyr at det vi setter som krav faktisk har innvirkning på utviklingen av verdens cruiseflåte.

Det er ikke mange år siden cruiseselskapene var dypt bekymret for miljødifferensierte havneavgifter og landstrøm, men fasiten i dag er at strenge krav virker.

Vi er stolte over Bergen, og vil gjerne vise frem byen vår. For Arbeiderpartiet er det viktig at det gjøres på en mer klima- og miljøvennlig måte som tar hensyn til bergenserne. Med de nye reglene for cruisenæringen stiller vi rekordstrenge krav, samtidig som vi ikke utdefinerer oss selv. Kort sagt bruker vi den posisjonen vi har til å påvirke på best mulig og grønnest mulig måte.