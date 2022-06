Kommune-Norge er ingen rik oljesjeik

Derfor er jeg klar til å streike lenge.

«Faktisk opplever lærergruppene at kjøpekraften blir vesentlig svekket med det lønnsoppgjøret KS tilbyr», skriver lærer Joakim Haugen.

Joakim Haugen Lærer ved Olsvik skole og tillitsvalgt i Skolenes landsforbund

Helt fra jeg var liten, har jeg skjønt en viktig ting. Om du har en steinrik oljesjeik i ryggen, kan man få til ganske mye. Sykkelreparatør Reodor Felgen ble til alles store overraskelse vinneren av Flåklypa Grand Prix, takket være et saftig bidrag kronasjer fra sjeik Ben Redic Fy Fazan.

Manchester City ble seriemester i sesongens Premier League, med god økonomisk støtte fra sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan fra Abu Dhabi. Overgangssummen City nylig betalte for Erling Braut Haaland, kunne holdt MF «Beffen» flytende frem til dommedag.

Kommune-Norge er ingen rik oljesjeik, og det er grunnen til at jeg, fra og med onsdag 8. juni, går ut i streik. Lærernes lønnsutvikling har sakket akterut de siste årene, og jeg er lei av å sitte igjen som lønnstaper etter nok et oppgjør.

Jeg og mine kolleger aksepterer ikke at mindrelønnsutviklingen fortsetter i en tid der prisene på strøm, drivstoff og matvarer skyter i været. Faktisk opplever lærergruppene at kjøpekraften bli vesentlig svekket med det lønnsoppgjøret KS tilbyr. Særlig gjelder dette de mest trofaste som har jobbet lengst i skolen.

Kompetanse koster penger. Hvis den negative lønnsutviklingen som finner sted blant flere yrkesgrupper i kommunal sektor, fortsetter, er jeg redd vi vil komme til å se en enda større kompetanseflukt de neste årene enn tidligere.

I 2016 viste tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) at over 3500 ufaglærte underviser i norske skoler. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sier at tallet har økt til nær 18.200 ved utgangen av 2020. Dette koster, men de som betaler prisen, er elevene i norsk skole.

Om det var flust med gryn jeg var ute etter, burde jeg kanskje heller blitt racerbilsjåfør, fotballspiller eller oljesjeik; ikke lærer i offentlig sektor. Likevel mener jeg at KS sin arrogante holdning ikke kan møtes med at jeg tar luen i hånden og stiller meg på nytt bakerst i køen, og venter på at det drypper noen smuler jeg kan betale studielånet og strømregningen med.

Derfor er streikevesten på, kaffekoppen er godt plantet i hånden og kampropene klare. Jeg er klar til å streike lenge!

