Fullstendig skivebom fra BT

I en tid der mange sliter økonomisk, er dette umusikalsk.

John Glenn Robertsen reagerer på omtalen av et nytt utested i Bergen.

John Glenn Robertsen Nesttun

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Hva i all verden er det redaksjonen lar slippe igjennom til publisering? Avisen bruker ikke mindre enn tre ansatte for å promotere et nytt utested, fra en aktør som Magic Norway – som er kontrollert av eiendomsmilliardær Tom Rune Pedersen og hans steinrike døtre.

Ole Warberg i Magic Norway uttaler i en artikkel (31. mai) at deres fremste mål for deres siste prosjekt i byens uteliv – det er et treffsted for høyt forbruk blant gjestene. De bør helst ha en eksklusiv adresse i Fana – eller flys inn fra Paris eller London.

Det hele er så forferdelig umusikalsk, Bergens Tidende – i en tid hvor svært mange av byens befolkning sliter økonomisk – være seg fra etterdønningene etter tidenes strømpriser, pandemi og skyhøye priser på drivstoff.

Artikkelen likner mer reklame enn en avisartikkel. Og helt ukritisk lar man daglig leder Mario Nelson Machado Correia reklamere for milliardær Pedersens franske vinslott – og Warberg skryte av at en velstående gjest la igjen nær en million på 17. mai.