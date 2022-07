«Eviny» er et nytt ord – det er vesentlig

Et ord som vi kan ta fullt eierskap til, og fylle med historier og innhold.

Navnet Eviny kommer fra «Evig» og «Ny» og gir assosiasjoner til det konsernet driver med, mener innsenderen.

Jan Kåre Austrheim Kommunikasjonssjef i Eviny

I et innlegg tar Levald J. Aarhus for seg det han omtaler som «idiotiske, uforståelige tullenavn» på virksomheter. Eviny blir trukket frem som et eksempel.

Det er viktig å presisere at navneendringen i vårt tilfelle skjedde som følge av at myndighetene påla vår bransje å lage et tydelig skille mellom den delen av virksomheten som handler om strømnettet (monopolvirksomhet), og øvrig virksomhet. Det vil si at strømnettselskapet vårt ikke lenger har lov til å hete det samme som resten av konsernet.

Jan Kåre Austrheim i Eviny svarer på navnekritikk.

Vi valgte å la BKK-navnet leve videre på datterselskapet vårt som frakter strømmen hjem til om lag 450.000 vestlendinger. Mens konsernet, som også inkluderer kraftproduksjon og ulike kommersielle satsinger, skiftet navn til Eviny.

For vår del var det viktig å engasjere våre ansatte i prosessen med nytt navn, samt å gi god informasjon til våre eiere underveis i prosessen.

Vi synes det er moro at det nettopp var en av våre ansatte som kom opp med det nye navnet. Vedkommende har jobbet hos oss i 20 år. Det er ekstra moro at han jobber med vannkraft, og ikke kommunikasjon. Vi opplever at navnet har blitt godt mottatt både av våre ansatte og våre eiere.

Eviny er et assosiativt navnevalg. Det gir assosiasjoner til det vi driver med.

«Evig» referer til det uendelige, grenseløse og tidløse. Vannkraft varer evig. Den går aldri av moten. Det er en evigvarende fornybar energikilde, og er like aktuell som når vi ble etablert for over 100 år siden.

«Ny» refererer til det fornybare, men det kan også referere til nye løsninger. Innovasjon og utvikling er ikke noe som vi nettopp har begynt med. Våre ansatte har vært fremsynte i både opp- og nedgangstider. I over 100 år har de gjennom hardt arbeid og ingeniørkunst omdannet vestlandsregnet til ren fornybar energi.

Eviny er et nytt ord. Det er et vesentlig poeng her. Det er et unikt ord som vi kan ta fullt eierskap til, og fylle med historier og innhold etter hvert som vi gjør det kjent og bygger den nye merkevaren. Og vi kan ta fullt eierskap til det både juridisk og digitalt.

Det vil alltid være delte meninger om navnevalg, og det har vi respekt for. Men vi tror også at dette med nytt navn er en modningssak. Det tar gjerne litt tid for et nytt navn å sette seg. Det har vi sett eksempler på før.

Vi er trygge på det navnet som vi har landet på, og opplever at det stort sett har fått god mottakelse. At det finnes noen der ute som ikke liker navnet, lever vi greit med. Det må vi tåle.