Vi trenger ikke et byråd som spenner bein på oss

Bergenserne har hatt meget krevende tider. Nei til høyere bompenger og betaling for handlesenterparkering!

«Det er på tide å se seriøst på andre måter å finansiere veiutbygging og kollektivtilbud på enn ved bruk av bompenger», skriver Trym Aafløy.

Trym Aafløy Uavhengig folkevalgt i Bergen bystyre og Vestland fylkesting

Bompengedebatten har blusset opp igjen i lokale så vel som nasjonale medier. Elbilandelen i bompengeringene øker, og inntektene stuper, slik jeg har forutsett i flere år. Likevel handler debatten nå om å øke bompengene i Bergen, for at byrådet skal få det de ønsker seg.

I Oslo snakkes det om økning av bompengetakstene på 30–40 prosent. SV i Vestland har også meldt seg på i kampen om mer bompenger i form av høyere rushtidsavgift i Bergen. Et parti som aldri får nok av avgifter for vanlige folk!

Det er et farlig spor å følge. En sterk økning av elektriske kjøretøyer i alle kategorier er på vei. Alle målinger av luftforurensing viser verdier langt under grensene – inkludert Danmarks plass. Forurensningsargumentet for høye bompenger er ikke legitimt lenger!

Luftkvalitetsrapporten for 2021 viser at ingen av målepunktene for luftforurensing overstiger grenseverdiene.

Idet stadig nye bompengeprosjekter lanseres, også til bifall fra fylkeskommunen, savner jeg at politikerne i de store partiene nå tar inn over seg at et bompengeregime slik vi er i ferd med å få det, med innkreving på flere steder, ikke lenger vil være bærekraftig. Dette fremholdt jeg i Samferdselsutvalget sist uke.

Samtidig står de nye bompengeprosjektene i kø i og rundt Bergen; Svegatjørn-Rådal, Hordfast, nytt Sotra-samband, Nordhordlands-tunnelen og E16 Arna–Stanghelle – i tillegg til bompengepakker i Bergen, Askøy og Nordhordland. Bompengekostnadene vil anta slike summer at selv et presumptivt robust næringsliv og transportbransje vil knele, og gi store negative ringvirkninger for samfunnet.

Det er på tide å se seriøst på andre måter å finansiere veiutbygging og kollektivtilbud på enn ved bruk av bompenger. Det er håpløst å fortsette å finansiere videre utbygginger via tapping gjennom bilrutene!

En finansiering som baseres på andre kriterier og et bredere finansieringsgrunnlag enn dagens – en mer rimelig fordeling mellom veibrukere og kollektivbrukere – vil gi et bedre grunnlag som derfor vil være mer bærekraftig for fremtiden.

Dersom byrådet får gjennomslag for sitt forslag, må bilistene på Lagunen og andre kjøpesentre betale for å parkere.

Et forslag fra byrådet om tvungen betaling for parkering på handlesentre er som et gufs fra fortiden – der det offentlige skal bestemme over private bedrifters eiendom. En grim bevegelse mot et sentralstyrt sosialistisk samfunn få innbyggere ønsker seg. Byutviklingsbyrådens personlige oppfatning av hva som er en god by, kolliderer massivt med den alminnelige folkemeningen om det samme. Bilen er et helt nødvendig transportmiddel for folk flest, særlig utenfor sentrum.

Et slikt meningsløst forslag fra byrådet vil øke handelslekkasjen med mer bilkjøring til Sartor, Askøy, Os og Knarvik, handlesentre utenfor Bergen byråds kontroll. Innbyggerne i Bergen hatt meget krevende tider de siste årene – vi trenger ikke et byråd som nå skal spenne bein på oss i tillegg.

Jeg elsker Bergen – og vil aldri støtte slike meningsløse forslag som betyr enda flere kostnader for en allerede hardt prøvet befolkning i Bergen!