Takk for at dere setter søkelys på unge voksnes psykiske helse.

I sesong tre av «Rådebank» følger vi Hege (bildet) tett. Budskapet i sesongen er gull i tiden vi lever i nå, mener innsenderen.

Elin Sofye Rabbevåg Musikkterapeut og artist

I likhet med mange andre nordmenn har jeg de siste ukene fulgt siste sesong av «Rådebank» på NRK. Jeg vil bare si takk! Takk til NRK og manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed for en sabla god serie og at dere setter søkelys på de unge voksne og viktig tematikk knyttet til psykisk helse. Det trengs i tiden vi lever i nå.

Det er historien til en av hovedpersonene, Hege, vi har fått følge denne sesongen. I starten får vi se at hun på mange måter har funnet sin plass i livet. Hege er i et godt forhold med en bra type og i en jobb hun trives med. Plutselig skjer det noe som setter livet på prøve.

Eksen til typen, den tilsynelatende perfekte Ine, er tilbake i bygden. Ine er en typisk drømmer med store ambisjoner. Med tusenvis av følgere på Instagram har hun det siste året reist verden rundt og er alt annet enn kjedelig. Hege føler seg liten og grå i forhold. Er hun kjedelig og uambisiøs fordi hun ikke higer etter mer? Burde hun bli mer som Ine? Usikkerheten sender Hege inn i en destruktiv spiral.

«Vi trenger alle å føle tilknytning på et eller annet nivå, hvis ikke er faren stor for å miste fotfeste», skriver Elin Sofye Rabbevåg.

For vi lever i en akselererende tid hvor vi hele veien skal jage etter mer. Det 21. århundrets menneske skal helst ha føtter, ikke slå røtter, sa en filosof så klokt. Har man føtter, er man i bevegelse, på vei et sted. Vi bytter jobb, flytter på oss demografisk og skifter partnere som aldri før. Har man slått røtter, blir man lett sett på som «kjedelig».

Det er ikke akkurat positivt når noen påpeker at du har «grodd» fast i en jobb. Individualismen rår, og suksess blir målt i popularitet og antall følgere på sosiale medier. Det er ikke noe galt i ha drømmer, slik som Ine, men det virker som dette er blitt selve malen på hvordan de unge voksne helst bør være.

Mot slutten av sesongen får vi se at Hege først finner tilbake til seg selv når hun velger å hoppe av suksessjaget. Når hun evner å se at hun er mer enn god nok i seg selv, blir hun satt fri. Dette budskapet er gull i tiden vi lever i nå. Å se det man faktisk har, istedenfor å jage det neste beste, tror jeg nettopp er nøkkelen til å få det godt i livet.

Å velge det stabile fremfor det ustabile gjør oss nemlig ikke kjedelige. Å være lojal til en jobb over tid, eller ta valget om å satse på sin partner, viser karakter og modenhet.

Stabilitet trenger ikke være kjedelig, mener innsenderen.

Å slå røtter har en sterk verdi. Det handler om å knytte seg til andre mennesker, venner eller kanskje et lokalsamfunn. Vi trenger alle å føle tilknytning på et eller annet nivå, hvis ikke er faren stor for å miste fotfeste, og verden kan fort oppleves utrygg.

Selvmord er også en tematikk som løftes i serien. I sesong to fulgte vi historien til Sivert, som på tragisk vis tok sitt eget liv. I siste sesong påpeker faren til Sivert i en samtale med Glenn-Tore (GT) at det er absurd at vi som samfunn aksepterer at unge mennesker har større sannsynlighet for å dø for egen hånd enn i trafikken. At det på politikernivå er en «stille» aksept for selvmord blant de unge.

For selvmordsofrene er de glemte ofrene. I 2020 var det 639 personer som tok sitt eget liv i Norge, 73 prosent av disse menn. Selvmord etterforskes, men kun for å fastslå dødsårsak, ikke hvorfor det skjedde. Ingen hadde godtatt at drap eller trafikkulykker ble behandlet på samme tafatte måte.

Hva skjedde i ukene, månedene før? Hvordan kunne det lede til noe så tragisk? Hadde man gått inn i hvert enkelt offer sin historie, hadde man kanskje sett en rød tråd som kunne hjulpet for å forebygge videre. Men dette er et stort og komplekst tema som trenger mer enn et debattinnlegg for å belyse, så jeg stopper der.

Men takk, «Rådebank», takk for at dere setter søkelys på viktig tematikk. Så får vi bare håpe at de unge voksnes psykiske helse blir tatt mer på alvor i tiden fremover!