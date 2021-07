Gras og urter skal få gro

Eg gjer som naturvernarane seier, og klipper ikkje plenen før han har fått blomstra av.

Sigmund Haug (91) finn glede i å rusla ut i hagen og ta ein prat med alt liv som der er å sjå. Alle bileta i innlegget er frå Sigmunds hage. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Sigmund Haug Nesttun

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gras og urter skal få gro og veksa og bløma til glede for meg og alle andre som surrar rundt her i hagen min i Sørlia på Øvsttun. Her skal verta eit matfat for humler og bier og insekt av alle slag på ein plen som før om åra har vore ei øydemark, snauklipt som han alltid var, lik ein nyraka bestefar etter å ha teke skjegget.

Eg gjer som naturvernarane seier: «Klipp ikkje plenen før han har fått blomstra av!» Eg gler meg til å sjå alle strå lik eit kornaks tunge av frø. Raigras er verdas vanlegaste plengras. Det vert tett, grønt og glitrar i sola.

Sigmund Haug si hage skal verta eit matfat for humler og bier og insekt av alle slag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kløveren gror godt og kjem med kvite blomar. Her kan eg leita etter ein firkløver slik me gjorde då me var ungar. Ho bestemor Mari sa det følgjer lukke med seg å finna ein firkløver! Fargerike engkarse, krypsoleie og løvetann får stå i fred.

Løvetann, ein plante med mange namn, som griseblom, hesteblom, nattsøve m.fl. Mjølkebønder kan fortelja at planten er næringsrik, for det aukar i bytta når ein fôrar med løvetann. Danskane kallar han for «Fandens melkebøtte».

Det er mykje å lesa om løvetann på nett, og det er ikkje til å tru alt det forskarane har kome fram til når det gjeld denne planten. Løvetann kom til Noreg for om lag 10.000 år sidan. Krypsoleie kom på same tid.

Eg har rikeleg av begge sortar av dette ugraset i plenen som lyser gul i blømingstida. Etter nokre dagar får løvetann ei rund grå kule tett med frø som fyk av garde i vinden, og då gjerne over gjerdet til næraste granne og slår rot der!

Graset vert tett, grønt og glitrar i sola. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Gale har det vore med desse nattesøvene i alle år, trass i at eg har vore tidleg ute og rydda dei vekk. I år vernar eg om naturen og gjev hjelp til insekt som samlar pollen i denne gule blomen. Dessutan, insekta er mat for mange fugleartar. Eg forstår at eg gjer ei god gjerning ved å halda oppe det biologiske mangfaldet i hagen!

Til mine gode grannar, om de ikkje likar det: Om to år vil plenane dykkar vera gule av løvetannblomar. Då er de òg med som gode naturvernarar, om de då ikkje slår graset før det har blomstra av. Alle frø frå hagen min får de gratis levert med vinden.

Sigmund Haug steller godt med hagen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Eg ventar ikkje takk – eg ønskjer berre lukke til med denne smørblomen! Tek du ei nyutsprungen løvetann opp mot haka, og det lyser gult, ja, då har du ete mykje smør, hadde me moro av å seia då me var ungar.

Det spirer av ymse planter om lag heile året. I milde vintrar tittar snøklokker fram alt i januar, og litt seinare blømer klosterklokker og indiansk blodrot som eg òg har i hagen. Alperoser er òg tidleg ute her på desse kantar, og alt i mars månad kjem dei første raude rosene. Slik har eg det gåande med bløming av dei ymse sortane av rhododendron heilt til juli månad.

Innsendaren gjer som naturvernarane seier: «Klipp ikkje plenen før han har fått blomstra av!» Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I mai månad lyser det opp med fargerike blomar på eple- og plommetre. Og nettopp i denne nasjonale månaden kan ein på lang avstand kjenna duft av hegg, til stor glede for alle som ferdast i utmarka. Herleg ange er det òg av jasmin som blømer i månadene juni og juli. Og no når dei fleste busker har blomstra av, kjem stjernetopp med drivkvite blomar farga litt i raudt.

Det er så vakkert – eg må berre stå og sjå og nyte dette skaparverket av ein plante eg har her ved terrassen. På seinsommaren og mot haust lyser det opp med fargerike montbretia.

«Eg gjer ei god gjerning ved å halda oppe det biologiske mangfaldet i hagen!», skriv Sigmund Haug. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Rosebusker som eg har ståande lunt inntil veggen, blømer til langt ut i november månad. Blåeiner er vakrast om vinteren, tykkjer eg! Men no er det vår og sommar, sol og varme og lyse netter.

I år må eg ta fram langorvet og slå plenen med ljå. Det er nokre tiår sidan sist eg var på slåtteteigen. Heldigvis hadde eg ikkje gløymt korleis eg skulle føra ljåen slik at det vert ei fin skåre og at ein kan høyra lyden av ljåen gjennom graset.

«Eg er så gamal at eg held meg til ljå», skriv Olav H. Hauge i diktet Ljåen: «Stilt syng han i graset, og tankane kan gå. Det gjer ikkje vondt heller, segjer graset, å falla for ljå.»

Sigmund Haug med langorvet. Foto: Privat

Rekreasjon er eit fint ord som tyder å gje nytt liv. Gamle meg kan rusla ut i hagen og ta ein prat med alt liv som der er å sjå, og så inn att i stova til ein kopp kaffi og gjerne ei avis eller eit program på tv som måtte vera av interesse.

Blomane i hagen min vil eg tru er like vakre som dei det vert fortalt om i Babylons hengjande hagar, eller dei i hagen til Solkongen i Versailles. Men denne mykje omtala hagen ved elva Eufrat har moderne forskarar kome fram til er oppdikta. Her er ingen spor å finna, vert det sagt. Hagen utanfor Paris er sann nok.

I april månad i 1950 var me eit trettitals brigadesoldatar på vitjing i denne så vidgjetne hagen og slottet med spegelsalen. Eit hav av roser – hugsar eg! Men vakrare enn rosene ved baroniet i Rosendal var dei ikkje.

Det er vår og det er sommar med ljose og varme dagar. Det blømer og det veks. Hausten er mogningstid. Med nye frø kjem nytt liv når ein vinter ein gong er over!