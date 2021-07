Kampen mot radikalisering vinnes ikke av politiet alene

Pårørende er en viktig del av forebyggingsarbeidet.

«For å nå frem til sårbare mennesker på en måte som lindrer, ikke fordømmer og samtidig ivaretar ytringsfriheten, er det er ikke nok med bare etterretning», skriver innsenderne. Foto: Bård Bøe

Pål Tore Haga Radikaliseringskontakt i Vest Politidistrikt og medlem av TOT Radikalisering

Cecilie Nilsen Avd. leder, utekontakten, Bergen kommune og medlem av TOT Radikalisering

Elisabeth Harnes Leder av mentoropplæringen ved RVTS Vest, medlem av TOT Radikalisering

I den ferske Brennpunkt-dokumentaren «Philips vei til terror», kommer Manshaus’ stemor med en inderlig bønn om ikke å vente med å slå alarm om man opplever at noen har hatefulle holdninger.

Selv håpet hun at hennes stesønns høyreekstreme holdninger ville gå over seg selv. Det viste seg dessverre å være en fatal feilvurdering.

Mange faktorer spiller inn når unge og voksne radikaliseres til voldelig ekstremisme og terrorhandlinger. Veien fra ord til handling kan derfor være vanskelig å forstå, både for pårørende og hjelpeapparatet.

Manshaus stemor påpeker at det kan være ekstra vanskelig å sette seg ned og snakke med egne barn om disse temaene. Relasjonen kan være for nær i ungdomsårene, eller man kan oppleve å bli avvist. Hun er ikke alene om å kjenne på nettopp dette.

Som fagpersoner er vi ofte i kontakt med hjelpeapparatet og pårørende rundt personer som befinner seg i en radikaliseringsprosess, eller som er en del av et ekstremistisk miljø. Det kan være en psykisk utmattende prosess å være i nær relasjon til noen som ytrer sine ekstremistiske holdninger eller agerer ut via handlinger. Mange foreldre og pårørende kjenner i tillegg på sterk skam og frykt for å koble på hjelpeapparatet.

Likevel er pårørende en viktig gruppe å inkludere i forebyggingsarbeidet. I ti prosent av tilfellene der terrorangrep er blitt avverget, har informasjon kommet fra pårørende, viser PST-rapporten «Hvordan avverges terrorangrep». I mer enn 60 prosent av tilfellene var terroristens nære klar over vedkommendes radikaliseringsprosess.

Etter terrorhendelsen i 2011, har Norge gjennom handlingsplaner og veiledere gjort forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme til et felles samfunnsansvar. En rekke forebyggende tiltak har kommet på plass, på tvers av fagområder og samfunnssektorer.

«Ubearbeidede traumer, psykisk uhelse forårsaket av vold, overgrep, mobbing, diskriminering, tapsopplevelser og krevende livsoverganger kan gjøre mennesker ekstra sårbar for uheldig påvirkning», skriver innsenderne. Foto: NTB/Shutterstock

For å lykkes er det avgjørende at hjelpeapparatet har tverrfaglig kompetanse på bakenforliggende risiko- og sårbarhetsfaktorer, ulike typer radikaliseringsprosesser, samt grad av ekstremisme. I dag er det bare et fåtall tjenester som har denne kompetansen på individer som allerede er i en radikaliseringsprosess eller er gjennomradikalisert.

Selv PST påpeker at det i noen bekymringsmeldinger kan være vanskelig å indikere risiko. Dette gjelder særlig i de sakene hvor vold ikke er en direkte indikator, som i Manshaus sak.

Alvorlig utenforskap er i Norge den viktigste pressfaktoren mot voldelig ekstremisme. Ubearbeidede traumer og psykisk uhelse forårsaket av vold, overgrep, mobbing, diskriminering, tapsopplevelser og krevende livsoverganger kan gjøre mennesker ekstra sårbar for uheldig påvirkning om man ikke ivaretas og støttes.

Både forskning og praksisfeltet viser at ekstreme ideologier og tilhørighet til ekstremistiske nettverk for mange fungerer som smertelindring og selvbehandling for avmakt.

For å nå frem til sårbare mennesker på en måte som lindrer, ikke fordømmer og samtidig ivaretar ytringsfriheten, er det avgjørende at vi har et tverretatlig operativt apparat å spille på. Det er ikke nok med bare etterretning. I 2015 opprettet derfor RVTS Vest en tverrfaglig mentoropplæring for å utruste ressurspersoner på tvers av tjenester med kompetanse på radikalisering og voldelig ekstremisme.

På grunn av stor interesse og behov i Kommune-Norge ble opplæringen raskt nasjonal. Rundt 300 mentorer er til nå utskolert i Norge. Parallelt startet Bergen kommune et tverretatlig operativ team (TOT) i samarbeid med RVTS og Vest politidistrikt, med spisskompetanse på radikalisering og voldelig ekstremisme.

TOT tilbyr tverrfaglige konsultasjoner til dem som er bekymret for unge og voksne i et alvorlig utenforskap eller i en radikaliseringsprosess. TOT er samtidig en del av en mentorordning, og disponerer en mentorbank som representerer et mangfold i erfaringsbakgrunn, språk, etnisitet, kjønn, alder og religiøs profil.

Når bekymringer mottas, drøfter TOT anonymt hvordan hvert enkelt tilfelle skal håndteres – og i hvilke tilfeller mentor tilpasset den enkelte kan være et av flere aktuelle tiltak. På denne måten kan man likevel bidra med konkrete av-radikaliseringstiltak, selv om bekymringsmeldingen skulle vise seg å være noe som ikke hører hjemme i straffesporet.

Etter to høyreekstreme terrorangrep i løpet av ti år, anser vi disse ordningene som livreddende i arbeidet med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge.