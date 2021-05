Drikkevannet i Åsane forblir trygt

Planene for Eidsvåg går på skinner. Matjord og drikkevann vil bli ivaretatt.

Bybanen vil bli et løft for alle som bor og besøker Eidsvåg, mener byråd Thor Haakon Bakke (MDG) Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

I BT 18. mai er Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF) bekymret for drikkevannskilden i Åsane når Bybanen skal bygges nordover.

Bekymringen er unødvendig, men først litt historikk:

I januar 2018 bestemte bystyret at Bybanen i Sandviken var avhengig av forlenget Fløyfjellstunnel til Eidsvåg. Slik kunne man få motorveien ut av området. At veitraseen skulle endres i Eidsvåg, ble altså ikke bestemt i år, men for tre år siden. Om man gjør om på dette, setter man planleggingen omtrent tre år tilbake i tid.

Til hvilken gevinst? Fylkeskommunen, som bygger Bybanen, og Statens vegvesen som bygger veier, mener drikkevannet hensyntas bedre med tanke på drikkevann, sammenlignet med alternativet Oddekalv ønsker seg.

Forslaget som fikk støtte i vår, var basert på tusenvis av arbeidstimer av kommunens egne fagpersoner, innleid kompetanse og andre relevante fagmiljø. Det er brukt millioner på arbeidet.

Og mer blir det: Nå skal vi jobbe med detaljene slik at prosjektet blir best mulig. Planen er at førstegangsbehandlingen skjer i 2022, etterfulgt av enda mer bearbeidelse frem til det endelige forslaget vedtas våren 2023.

Bevaring av drikkevannskilden i Jordalsvatnet er sentral når vi jobber med løsningene i Eidsvåg. Vann- og avløpsetaten, som leverer noe av landets beste drikkevann, og som har stor tillit blant bergenserne, er involvert i arbeidet og skal fortsatt være det. Dette for å sikre at Jordalsvatnet ikke blir forurenset, verken i anleggsfasen, eller når anlegget er ferdig.

Det skal blant annet etableres et tett system for overvann fra veibanen slik at det føres ut av nedslagsfeltet for drikkevannet. Om avblåsing av svevestøv er bekymringsverdig, vil så klart vurderes i det videre arbeidet.

En løsning som fører til forurenset og helsefarlig drikkevann, vil så klart ikke aksepteres, men det er ingen grunn til å tro at åsabuene skal være bekymret for vannet sitt, tvert imot.

Samtidig er svevestøv noe som kommer inn i lungene gjennom luften vi puster. Løsningen på å bli kvitt svevestøv er ikke å gjemme unna trafikken, men å få folk over på klima- og miljøvennlige transportmidler.

Jeg vil også minne om at løsningen NMF ivrer for, vil være problematisk for drikkevannet i anleggsfasen. Det er begrunnet blant annet med at det alternative forslaget er et større og mer omfattende tiltak med tanke på spunting, utgraving og nærføring til vannet, og at en er avhengig av å flytte veianlegget flere ganger.

I tillegg er alternativet avhengig av en mer omfattende bruk av betong, noe som betyr høyere utslipp av klimagasser knyttet til bygging. Om noen er på «ville veier», vil jeg basert på kunnskapen vi har, si at det er NMF.

Forslaget til Oddekalv har også andre negative følger. Går man for lang tunnel, ville det f.eks. blitt et større veikryss i Øvre Ervik (eller et annet sted). Trafikken må som kjent komme opp et sted, og veianlegget måtte blitt etablert lenger nord.

En fremtidsrettet løsning handler ikke først og fremst om hvor man skal flytte biltrafikk, men hvordan vi kan få fjernet den. Å bygge bybane nordover mot Åsane og bedre kollektivtilbudet er viktig for å bryte med gamle mønstre og altfor høy trafikkmengde fra biler.

Får vi gjennomført de vedtatte planene for veitrasé og utbygging av bybanen, vil både støy og svevestøv reduseres i årene fremover. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre gode bomiljø i Bergen by – både i Eidsvåg, Fana, og Bergen sentrum – er å flytte folk fra bilen til sykkelen, fortauet og kollektivtransport.

Nettopp dette sørger Bybanen for.