Bir er i gang med innsamling av matavfall til beste for miljøet

Jo, forbrenningsanlegget i Rådalen kan også håndtere restavfall.

Konsernsjef Borghild Lekve svarer på BT-leder om Bir og matavfall.

Borghild Lekve Konsernsjef i Bir

BT skriver på lederplass 2. juni om at Bergen trenger en bedre løsning for matavfall og viser til at det fra politisk hold lenge har vært etterlyst løsninger for håndtering av matavfallet i Bergen.

Det er flott at BT setter søkelys på viktige ressurs- og avfallspolitiske tema, men ut fra fremstillingen i lederen ønsker vi å kommentere det som står der.

Bir har lenge jobbet med å få til en god bruk av matavfall som fôr til mikroalger. Det vil være en høyverdig utnyttelse av matavfallet. Vi ser samtidig at dette er et arbeid av langsiktig karakter.

Høsten 2020 satte Bir derfor i gang et prosjekt for utsortering og innsamling av matavfall for utnyttelse til biogass. Vi ønsker at alle husholdningskundene våre skal få tilbud om å levere matavfallet slik at dette kan anvendes på en positiv måte.

Ved produksjon av biogass fra matavfall, blir det en ganske stor biorest som må håndteres. Det er i dag ikke anvendelsesområder for et stort omfang av biorest i bergensområdet.

Vi ser nå sammen med Voss kommune og IHM på muligheten for å bygge et biogassanlegg på Voss. En av fordelene ved å bygge et slikt anlegg på Voss, er at bioresten som blir igjen etter produksjon av biogass kan brukes i Voss-området til gjødsel av jordbruksland.

BT skriver også om at matavfallet som finnes i restavfallet har negative effekter i forbrenningsanlegget. Dette er ikke korrekt, da forbrenningsanlegget i Rådalen er designet for å håndtere også denne type avfall.

I BT sin lederartikkel står det at «når Bir henger etter med innsamling av matavfall, får dette negative effekter både på miljø og økonomi».

Vi er enige om at det ut fra et miljøperspektiv er viktig å komme i gang med innsamling av utsortert matavfall.

Når det gjelder det økonomiske perspektivet, så vil ordningen gi en netto merkostnad selv om det er gode avsetningsmuligheter knyttet til biogass. Dette er også erfaringene fra andre deler av landet. På tross av at innsamling av matavfall vil koste mer, så mener Bir at miljøhensyn her må vektlegges mest.

Vi håper derfor at flest mulig bergensere vil ta imot tilbudet om å sortere matavfallet, benytte seg aktivt av ordningen og på denne måten bidra til bedre miljø for alle.