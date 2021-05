Innvandreres valgdeltakelse må løftes

Økt politisk deltakelse blant innvandrere bør ikke være en «sesongbasert kampanje», men en selvsagt del av inkluderingsarbeidet.

«Mange innvandrere kommer fra land der politikk er preget av korrupsjon, og dette påvirker deres syn på politikk generelt», skriver Nødtvedt og Ibrahim. Foto: Bård Bøe/Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Abdullahi E. Ibrahim Lærer og bystyrerepresentant for Ap

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mandag 13. september er det stortingsvalg, og vi skal bestemme hvem som skal styre Norge de neste fire årene. I et år hvor koronapandemien skaper usikkerhet knyttet til valgdeltakelse, er det viktigere enn noensinne å jobbe for at underrepresenterte grupper husker å stemme!

Årets valg vil ikke bli som før. Helsemyndighetene er usikre på hvordan verden vil se ut når vi skal gå til urnene i høst, og gode alternativ til fysisk stemming finnes ikke.

Koronapandemien kommer på toppen av et allerede eksisterende problem, nemlig lav valgdeltakelse hos personer med innvandrerbakgrunn. Ved de to siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen blant nordmenn uten innvandrerbakgrunn vært på 80 prosent, mens for nordmenn med innvandrerbakgrunn deltok kun 54–55 prosent.

Det er flere elementer som påvirker graden av generell politisk deltakelse og særlig valgdeltakelse blant innvandrere, blant annet sosioøkonomiske og kulturelle faktorer. Mange innvandrere kommer fra land der politikk er preget av korrupsjon, og dette påvirker deres syn på politikk generelt.

Det er ikke nødvendigvis slik at man tenker at politikken i Norge er basert på korrupsjon, men tillit til og forståelse for det norske politiske systemet kommer ikke av seg selv. Store deler av innvandrerbefolkningen tror gjerne ikke at deres deltakelse eller deres stemme gjør en forskjell.

Les også Bli med i BTs skrivekonkurranse: «Den nye normalen»

Samtidig er stigmatiserende retorikk og hatprat med på å ekskludere mange med minoritetsbakgrunn fra det offentlige ordskiftet. Retorikken i mediene, særlig sosiale mediene, skremmer vekk mange innvandrere fra politisk deltakelse. Personer med minoritetsbakgrunn oppgir at de i særlig grad avstår fra å delta i debatter om flyktning- og innvandringspolitikk.

Det er et alvorlig demokratisk problem at gruppene som har den dypeste kjennskapen til disse temaene, ikke opplever det som trygt å stå frem med sine meninger.

Vi må jobbe sammen på mange fronter for å øke innvandrerbefolkningen sin deltakelse i politikken. Både politiske partier, organisasjonslivet, og nasjonale og lokale myndigheter bør ha fokus på dette, og vi trenger tiltak på både kort og lang sikt.

Byrådet har gitt støtte til en podkastserie om norsk politikk i regi av Irene Kinunda, skriver innsenderne. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Når det gjelder kortsiktige tiltak, trengs det målrettet informasjon rettet mot innvandrermiljøene slik at det blir størst mulig valgdeltakelse av innvandrere i det kommende valget.

I Bergen har for eksempel byrådet gitt støtte til en podkastserie i regi av Irene Kinunda, som har som mål å øke forståelsen for norsk politikk og valgdeltakelsen blant innvandrerbefolkningen i Bergen.

Prosjektet fikk støtte fra byrådet fordi mer kunnskap og forståelse om det norske demokratiet er et viktig tiltak for å øke deltakelsen i underrepresenterte grupper.

Les også Flere i det somaliske miljøet i Bergen ringer rundt for å informere om smitteregler

Økt politisk deltakelse er også noe myndighetene og politiske partier bør ha større fokus på også utenom valgår. I dag virker dette arbeidet som et «sesongbasert kampanje» hvor man mobiliserer når valget nærmer seg og man kommer på problemstillingen. Dette bør i større grad bli en selvsagt del av inkluderingsarbeidet.

Koronapandemien har lært oss mye om hvordan vi kan drive effektivt informasjonsarbeid rettet mot innvandrermiljøene. I dette arbeidet har vi vært helt avhengig av frivillige organisasjoner som er knyttet til disse miljøene. Disse relasjonene er viktige i det videre arbeidet med å øke valgdeltakelsen blant innvandrere.

Klarer vi ikke det, mister det norske demokratiet mange viktige stemmer. Det har vi ikke råd til.