Fossilkameratene må snu i oljepolitikken

Politikerne må stanse alle nye oljelisenser og lytte til IEA.

Å sikre norske arbeidsplasser vil bli vanskeligere om vi fortsetter å subsidiere gårsdagens industri mens verden rundt oss endrer seg, mener innsenderne. Foto: Helge Hansen / NTB

Frode Pleym og Halvard Raavand Leder og klimarådgiver i Greenpeace Norge

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

18. mai kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med en rapport som sier at klimaet ikke tåler leting etter mer olje og gass. Styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre har et særlig ansvar for å våkne opp og si nei til ny oljeleting.

Klimaforskningen har lenge vært krystallklar på at verden har funnet langt mer fossil energi enn det karbonbudsjettet rommer, uten at oljelobbyen og faktaresistente politikere fra fossilkameratene i Ap, Høyre, Sp og Frp har lyttet.

Les også IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

Miljøbevegelsen og forskerne har blitt avfeid med at Det internasjonale energibyrået har sagt at verden trenger mer norsk olje. IEAs leder, Fatih Birol, har år etter år stått på scenen på norske oljekonferanser og snakket opp behovet for norsk olje. At oljelobbyen har brukt argumentasjonen hans rått for å unnskylde videre oljeleting, er til å forstå. Men at politikere fra de største partiene har brukt de samme argumentene, viser at de har hodet dypt nede i oljesanden.

IEA har nemlig ikke operert med scenarioer som er i tråd med klimamålene. Frem til den nye rapporten fra IEA altså kom 18. mai. IEA sier nå akkurat det samme som klimaforskerne har sagt i en årrekke; klimamålet tåler ikke leting etter mer olje og gass.

Rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at klimaet ikke tåler mer oljeleting, skriver Frode Pleym og Halvard Raavand i Greenpeace. Foto: Greenpeace

Ap og Høyre må våkne fra oljedrømmen. Reaksjonene fra disse partiene viser en faktaresistens som nesten ikke er til å tro. Til tross for IEAs formaning om å stanse ny oljeleting har både statsminister Erna Solberg og Espen Barth Eide fra Ap uttalt at norsk oljepolitikk ligger fast. I Norge skal vi lete etter mer olje, selv om verden omstiller seg bort fra fossil energi og ny norsk olje vil bryte med klimamålet Norge har forpliktet seg til.

Med en slik politikk vedder partiene mot at verden holder seg under en oppvarming på 1,5 grader, med norske arbeidsplasser og sparepenger som innsats. Ikke bare vil klimakrisen bli verre, men å sikre norske arbeidsplasser vil også bli vanskeligere om vi fortsetter å subsidiere gårsdagens industri mens verden rundt oss endrer seg.

For det er ikke til å stikke under stol at omstillingen bort fra olje og gass vil bli krevende, også for Norge. Samtidig påpeker økonomer at omstillingen er overkommelig for norsk økonomi. SSB skrev i fjor en rapport på bestilling fra Naturvernforbundet, og konkluderte med at innvirkningene på den norske velferden av en tvungen oljebrems vil bli beskjeden frem mot 2050.

Les også Kommentar: Norsk oljepolitikk kledd naken

Når IEA i sin rapport påpeker at de rike landene har et særskilt ansvar for å gå foran for å stanse letingen etter mer klimafiendtlig olje og gass, må Norge lytte, ikke lukke ørene slik ledende politikere fra Ap og Høyre gjør. Til NTB uttalte oljeminister Tina Bru at det ikke ville utgjort noen forskjell i et globalt perspektiv om Norge alene hadde kuttet oljeletingen nå. Men det stemmer ikke.

For det første, forskning peker på at kutt i norsk oljeproduksjon vil ha en positiv effekt på klima. Men det er ikke spørsmålet her, IEA er jo krystallklare på at alle land må stanse letingen etter klimafiendtlig, fossil energi.

For Norges del må det bety at regjeringen nå avlyser 25. konsesjonsrunde. Det burde ikke være så kontroversielt, siden det var rekordlav interesse for de nye oljelisensene. Politikerne må også stanse alle nye oljelisenser, i tråd med hva IEA har sagt.

Tusenvis av norske arbeidsplasser er koblet til oljenæringen. Vi trenger derfor at fossilkameratene gjør felles front for en rettferdig, grønn omstilling. Det er de som har ansvaret for å skape nye jobber for alle de dyktige arbeiderne i oljenæringen og leverandørindustrien. Og det er de som har ansvaret for å avslutte en oljepolitikk som for lengst har gått ut på dato.