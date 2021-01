Kunstgress på Stadion? Jeg gråter!

Brann Stadion får trolig plastgress, og det er fordi klubben er blitt vanstyrt i flere år, mener Glenn Andreassen. Foto: Marit Hommedal, NTB (arkiv)

Kunstgress på Stadion er siste nådestøtet til Brann som en unik fotballklubb.

Glenn Andreassen Brann-supporter i København

Så er vi altså kommet hit, et sted jeg som Brann-supporter aldri i min villeste fantasi tidligere hadde trodd vi ville komme.

Sportsklubben Brann vurderer, og bestemmer seg trolig for, å legge plastgress på Brann Stadion. Argumentene de kommer med for å gjøre nettopp det er forståelig, og rasjonelle. Men det blir for enkelt å la styre og ledelse komme unna med at det er en akutt situasjon, som plutselig må løses nå.

For hvordan har egentlig Sportsklubben havnet i denne situasjonen? Jo, klubben er blitt vanstyrt i flere år nå. Sportsklubben består av en ledelse og administrasjon som ikke har forvaltet den, i bergenske øyne, enormt viktige og ærefulle oppgaven det er å styre SK Brann.

Nedturen begynte med hyblene, mener Glenn Andreassen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Det å heie på Brann har alltid vært noe spesielt. Det er ikke som å heie på andre lag i Norge. Og selv om andre supportere sjelden innrømmer det, er det enkelt å fornemme sjalusien. For Brann har hatt noe ekstra, en sjel, en annerledeshet. Sånn er det ikke lenger.

Det begynte med hyblene. Vi fleste supportere har godtatt at det var en for god mulighet til å få inn friske midler og til å kvitte seg med gjeld til å si nei. Men se på den styggedommen vi endte opp med, en tre etasjer høy svart hybelblokk, rett i fleisen til alle som besøker stadion, og rett i TV-skjermen til alle de tusen hjem.

Og nå altså kunstgress. Vi lo av Vålerenga da de gikk for kunstgress på sin nye grå og triste Intility Arena. Vi sukket oppgitt over at Viking gikk for kunstgress, og i likhet med Engen solgte navnet på sin stadion.

Heldigvis var vi annerledes. Brann, Rosenborg og Lillestrøm er lagene som fortsatt hadde litt integritet og respekt for egen historie i Norge. Nå er det oss de ler av, på Skedsmo og i Trondheim.

I tillegg har vi nå kanskje tidenes tristeste og profilløse tropp. Et resultat av elendig sportslig håndverk av den sportslige ledelsen. I flere år har det blitt hentet inn middelmådige spillere over middagshøyden, men på solide lønninger. De har til og med fått kontraktsfornyelser.

Å heie på Brann er ikke som å heie på andre lag i Norge, ifølge innsenderen. Bildet er fra 16. mai 2019. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Spillere helt uten videresalgspotensial. Faktisk er flere av dem så lite attraktive at Brann ikke vil ha de engang! Men de er under kontrakt, og tærer på en økonomi som kanskje heller skulle blitt brukt på et bedre treningsanlegg.

Branns største suksesshistorie på overgangsmarkedet de siste årene er Veton Berisha, som de så vidt fikk pengene igjen for, ett fiaskoår etter at de kjøpte han. Og det sier sitt!

Nei, Brann vurderer kunstgress nå, ikke fordi det plutselig har oppstått en krise med dårlige treningsforhold, men fordi klubbens styre og ledelse har tatt uendelig mange dårlige valg over flere år, og ikke klart å drive en fotballklubb av Branns størrelse.

Og det er en gjenganger i Brann, at det alltid er eksterne grunner for at det går dårlig. Enten vil de ikke innse, eller så er de ikke kapabel til å innse, at det er amatørskap og dårlige valg over flere år som gjør at klubben er i den situasjonen de er i.

Jeg vil alltid heie på Brann, og jeg har alltid vært veldig stolt over å heie på Brann. Selv her i Danmark hvor jeg bor, hvor man ser litt ned på fotballen hos oss fjellaper, kan man gå med hevet hode når man sier man heier på Brann. En unik klubb som ikke spiller på plastikk som alle andre klubber i Norge og Sverige.

Men jeg gråter over at jeg ikke lenger heier på en unik klubb. Jeg heier snart bare på nok en middelmådig kunstgressklubb i Eliteserien.