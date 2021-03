Det er berre mor som er gravid, føder og ammar

Vi må ta omsyn til dei biologiske realitetane.

Foreldra burde i større grad få avgjere sjølve korleis dei vil fordele permisjonstida, meiner Anna-Marie Kjøde Olsen. Foto: Privat

Anna-Marie Kjøde Olsen Nestleiar i Askøy KrF

Eg blir sur når det argumenterast for at begge foreldra har lik rett til permisjon med ein baby. Eller at lik deling av permisjonen er nødvendig for at barnet skal få ei god tilknyting til begge. Eg opplever det som eit hån av kor ulike føresetnader biologien gir oss på dette området.

Det er berre ein av dei som er gravid, føder og ammar. Sjølv om opplevingane er ulike, er det liten tvil om at det er ei stor påkjenning for kroppen som det tar tid å kome seg frå. Den nasjonale anbefalinga er fullamming av barnet i seks månader. I tillegg anbefalast det å amme til barnet er eitt år. Mange av oss ammar på natta lenge etter seks månader. Eg har amma og sove dårleg kvar einaste natt dei første åtte – ni månadene med mine tre barn.

Bekkenløysing har gitt meg inaktive svangerskap med behov for gradvis opptrening etterpå. Eg kunne ramsa opp ein heil del, men det høyrer ikkje heime her.

Fødsel er ei stor påkjenning for kroppen som det tar tid å kome seg frå, skriv innsendaren. Foto: Lise Åserud / NTB

Pappapermisjon er verdifullt og bra og absolutt noko eg er for, men vi kan ikkje ha eit rigid system som ikkje tar omsyn til dei biologiske realitetane og til at familiane er ulike.

Dette kjem altså frå ei som ikkje har likt spesielt godt å vere i permisjon, og som har delt så mykje av permisjonen med far til barna som eg har klart innanfor desse rammene. Det kjem frå ein familie der mannen jobbar deltid og gjer meir husarbeid og oppfølging av barna enn meg.

For det er nemleg ikkje sånn at det første året er einaste sjanse til å skape tilknyting eller til å modellere likestilling. Det kan ein fint få til om ein vil, over dei 19 åra barnet vanlegvis bur heime.