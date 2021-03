Pratesjuk

Foto: Shutterstock

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Hadde eg hatt ein hund eller ein katt, skulle eg ikkje stussa på å lata dei få vita nett kva eg meiner om Erna si bursdagsfeiring. Hadde eg hatt eit marsvin eller ei skjelpadde skulle eg ikkje lagt fingrane mellom når eg la ut om vindmøllene på Gulesletta. No må eg bita alt i meg.

Pose? Kvittering? Ha det fint resten av dagen! Meir får eg ikkje ut or dei som sit i kassa på Kiwi. Eg ville vel fått endå mindre snakk ut av ein hamster. Det er eg fullt klår over. Men ein hamster ville i det minste høyrt etter, og kanskje sett interessert ut, når eg letta på trykket. Dei som sit i kassa på Kiwi let att øyrene om eg seier meir enn jatakk og neitakk og hade.

Eg burde kjøpt meg nokon å snakka med i fjor på desse tider. No er marknaden skrapa. Hund, katt, marsvin, skjelpadde, hamster, utselt over heile lina. Andre folk har fem kongepudlar på hybelen og ser på Netflix med ein boaslange rundt halsen. For meg er det berre potteplantar att i snakkebransjen. Potteplantar må berga påska, når Kiwi er stengt.

Fordelen med potteplantar er at dei er pottetrente før du kjøper dei. Dei gjer ikkje frå seg i sofaen. Dei treng ikkje slepast ut på tur to gongar om dagen og ein gong om natta. Ingen alarmerer Mattilsynet om du druknar dei eller let dei omkoma av tørst. Potteplantar er verdas minst kravstore samtalepartnarar. Attpå til er dei veganske og kortreiste og ikkje-binære rollemodeller.

Eg kjem til å setja potteplanten ved sida av pille-dosetten. Hugsar eg tablettane, hugsar eg plantegjødsel og vatning, har eg tenkt. Så skal eg pusta fleire gongar inn i det grøne skiftet. Plantar simpelthen elskar karbondioksyd. Di fleire potteplantar på Misje, di mindre fåre for bresmelting i Oldedalen.

Det blir nok feil å kjefta og smella så ein potteplante må krympa seg i bladverket. Eg skal ikkje leggja skjul på kva eg meiner om Erna og vindmøller. Men eg skal snakka med dempa stemme. Eg skal få snakka ut.

Kiwi må gjerne vera stengt heile veka, for min del.