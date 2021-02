Argumentene mot bybane på Bryggen blir stadig sterkere

Mariakirken vil bli liggende i et veikryss, mener innsenderne – og viser til kommunens egen rapport om hvilke trafikkløsninger en ser for seg hvis Bybanen bygges på Bryggen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

I hvilke andre byer enn Bergen argumenteres det med at tungtrafikk i tette, sårbare og historiske sentrumsstrøk er byutvikling?

Janicke Runshaug Foss Styremedlem i Stiftelsen Bryggen

Petter A. Visted Styreleder Bryggens Venner

Vil politikerne som støtter bybane over Bryggen ta ansvar for en årelang anleggsfase som blir spikeren i kisten for mange virksomheter i Bergen sentrum?

Gravingen i Olav Kyrresgate er bare forbokstaven. Å anlegge en bybane gjennom det historiske sentrum er beheftet med meget stor usikkerhet og burde skremme!

Selv etter utallige utredninger finnes det ikke løsninger på en rekke av problemene. Utfordringene i forhold til grunnforhold er store, og nyere forskning viser at havnivåstigningen blir enda høyere enn skissert til nå. Dette løses ikke ved å bygge opp kaifronten. Det er også uforståelig at ryggraden i Bergens kollektivsystem tenkes planlagt på samme sikkerhetsnivå som en garasje.

Bystyret skal onsdag behandle oppsummering av skissefasen for Bybanens trasé til Åsane. Rapporten peker på en rekke av de utfordringer vi har pekt på tidligere, og som tilhengerne av bybane over Bryggen «selger inn» som nærmest løst.

Rapporten viser at det ikke foreligger en god trafikkplan for å gjøre Bryggen fri for biler og busser. Den foreslåtte løsning er å legge hovedgaten gjennom Øvregaten.

Øvregaten er svært sårbar og ansees som en del av buffersonen til verdensarvstedet.

Mariakirken vil bli liggende midt i et veikryss for trafikk til Skoltegrunnskaien og Sandviken.

Janicke Runshaug Foss, styremedlem i Stiftelsen Bryggen og Petter A. Visted, styreleder i Bryggens Venner Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

En langt bedre trafikkløsning må være på plass før en går videre i arbeidet. Samme trafikale løsning må da også gjennomføres med en tunnelløsning. En bybane til Åsane vil ellers skape kaos i trafikken og ikke minst skade Øvregaten og Mariakirken.

I sentrum og ut mot Sandviken krysser den skisserte sykkelveien bybaneskinnene flere ganger. Over Torget skal de syklende gå i blandet trafikk med Bybanen, busser og biler, og over Bryggen med Bybanen og busser.

Verre blir det når det også skal være plass til gående, og da nærmere 40.000 om dagen i turistsesongen. Og hva når det kommer autonome baner?

En fullverdig sykkelvei kan en først anlegge ved å frigjøre Bryggen og legge banen i tunnel. Bryggen kan da også være reservevei.

Sånn ser den foreslåtte trafikkløsningen for Bergen sentrum ut. Oransje linje er Bybanen, de andre er traseer for biler og busser. Foto: Oppsummering av skissefasen, Bergen kommune/Norconsult (faksimile)

Tilhengere av bybane over Bryggen viser til at den er vedtatt. Det er riktig at Bergen bystyres vedtak fra 2014 om bil- og banefri Bryggen ble omgjort av nytt byråd i 2016. De siste årene har imidlertid bystyret og byrådet foreslått og endret flere vedtatte bybanetraseer/løsninger.

Mange av endringene har ført til en bedre løsning for Bybanen og beboerne i nærmiljøet. Betydningen av det har vært tillagt større vekt enn hvilke kostnadsmessige konsekvenser det har fått for traseen til Åsane.

Målet for mange av våre politikere er å sikre Bybanen til Åsane. Flertallet av bergenserne og politikerne i bystyret ønsker en tunnelløsning.

Nå er det tid for at politikerne står for det de gikk til valg på, og åpner for endring. Også her må de la bergenserne og det politiske flertall bli hørt. Høstens stortingsvalg kan ellers lett bli et bybanevalg for bergenserne.

Vi er så enige med Anne Brit Reigstad og Olav Reikerås i Senterpartiet: «Vi kan ikke lenger la to mindre partier med bare fem representanter i bystyret få dure videre. Da vil vi fortsatt ha en verkebyll for byens befolkning».