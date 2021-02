20 personer er for mange for ett nabolag

Bergen skal ha en verdig rusomsorg, men den må spres.

Det er ikke rart nabolaget reagerer på kommunens planer, mener Tore Landmark (FNB). Foto: Jannica Luoto

Tore Landmark Bystyrerepresentant, FNB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i BT 8. februar kan byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery, fortelle at jeg allerede har en rusavhengig nabo. Hun skriver også at det ikke er sikkert at jeg vet om det. Det har hun i alle fall rett i: Om jeg har en rusavhengig nabo, så vet jeg ikke om det.

Det er likevel stor forskjell på én rusavhengig nabo med boevne, som jeg ikke vet at er rusavhengig en gang, enn 20 rusavhengige naboer uten boevne, som jeg helt klart vet at er rusavhengige. Jeg vet i alle fall hvem jeg hadde foretrukket å bo ved siden av.

Les også Innlegget Landmark svarer på: – Du har allerede en rusavhengig nabo. Men det er ikke sikkert du vet det selv.

Når vi snakker om de 20 rusavhengige som er tenkt midlertidig bosatt i Nyhavnsveien 10, så vet vi selvsagt at de er rusmisbrukere. Kommunen vil jo endre fra dagens blandede beboere med boevne, der det også finnes rusmisbrukere, til at huset i Nyhavn utelukkende skal ha tungt belastede rusavhengige beboere, uten boevne. Da er det ikke rart at nabolaget reagerer.

Kommunen vil gjøre den kommunale boligblokken i Nyhavnsveien 10 om til et midlertidig hospits. Foto: Paul S. Amundsen

Jeg sliter også litt med å se forskjellen på et hospits og et midlertidig kommunalt botilbud. Det skal, så vidt jeg har forstått, ikke kun være bolig i en kort periode. Da tenker jeg at dette også bare er tak over hodet.

Som bestefar hadde jeg også vært bekymret om noen av mine barnebarn hadde gått i en barnehage som har hardt belastede rusmisbrukere som nærmeste naboer. Så det er ikke rart at foreldre og ansatte i Kidsa Nyhavn er bekymret og stiller kritiske spørsmål. Kommunens linje har også vært at rusavhengige ikke skal bosettes tett innpå barnehager og skoler. I Nyhavn ser byråden helt bort fra dette.

I Nyhavn ser byråden helt bort fra kommunens linje om at rusavhengige ikke skal bosettes tett innpå barnehager og skoler, skriver Tore Landmark. Foto: Shutterstock

I Bergen skal vi ha en verdig rusomsorg. Vi skal ta vare på dem som ikke kan ta vare på seg selv og prøve å gi de det de trenger. Likevel er 20 stykker plassert i samme adresse langt i overkant av hva som er fornuftig. Her bør antallet betydelig ned, uansett hvor de skal bosettes. Nabolag må kunne ta imot noen, selv om det blir protester uansett, men 20 er altfor mange. Så en spredning på flere steder er, etter min mening, en mye bedre løsning.