Ta deg en bolle, A4-livet!

Jeg, mann 43, stilte livet noen spørsmål.

Øystein Horsberg vil det neste året leve utelukkende av det han finner og fanger – uten å telle pensjonspoeng. Han planlegger også å bytte til seg varer på sin ferd rundt om i Norge. Foto: Torgeir W. Skancke

Øystein Horsberg Jeger og sanker

Jeg skrek til livet. Høyt og skingrende.

Det skjedde omtrent da hen begynte å snakke om pensjonspoeng. For n’te gang: «Pensjonspoengene, gutten min. Du dauer uten»!

Jeg dauer MED dem også, din kakkmaddafakka! Som rådyret om våren, etter snøtung vinter, med magen full av mat, men uten energi til å fordøye den. Sånn dauer jeg!

Vår og liv i luften, men jeg dauer lell.

Jeg dauer med vommen stappende, steike FULL av føkkings pensjonspoeng!

Av hjerteinfarkt, syklende opp den bratte bakken før huset mitt. En uke før jeg fyller 67.

Hører du hva jeg sier, liveeeet?! (Jeg brøler nå.)

Øystein Horsbergs opplevelser filmes og blir kanskje til noe mer. Prosjektet «Villsankeren» kan foreløpig følges på Youtube. Foto: Torgeir W. Skancke

Der, på solvarm asfalt, dauer jeg. På vei hjem fra kakefesten og talene, med nedbetalt boliglån, fremdeles jagende etter anerkjennelsen som aldri kom. Jeg kveles i mitt eget marsipankake-spy, sykkelen velter, og den vakre krystallvasen knuser, inni papirposen, så det blir mindre jobb å sope opp etter meg.

Hører du??

«Frykten er mitt våpen», hvisker livet, litt spakere nå ...

Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, svarer jeg. En anelse mildere, jeg også.

«Kan du ikke i det minste kjøpe dagens tabloider»? mumler livet. «Lese om åtte sikre tegn på endetarmskreft? Eller dobbeltsidene om Naked attraction Norge?»

Nei! Freser jeg.

«Slutte å spise gluten i det minste»? Nesten bedende nå, livet.

Noen måneder senere, rundt bålet:

Vi bryter ut i latter. Både livet og jeg. «Sa jeg virkelig det»?

Livet smiler. Nesten forlegent.

Ta deg en bolle, sier jeg – nå med hyggestemme. En sik-bolle! Laget av garnfanget høst-sik. Dratt med egne, blåfrosne never. Mens høstfargene brant i lien ned mot vannet.

Overfylte fiskevann er tallrike som stjernene på himmelen, tusenvis av tonn med ville bær råtner på rot. Trenger man egentlig blåbær fra Peru om vinteren? Og hvorfor fisker ikke folk med garn lenger?

Villrein-jegerne som fulgte iskanten her nord, for 10.000 år siden, hadde 20-timers arbeidsuke. De talte ikke pensjonspoeng, sier jeg.

Livet hører ikke etter.

Men jeg tar sjansen. Det er andre boller nå.

Epilog:

Jeg har bestemt meg for å leve som villsanker, jeger og fisker – på heltid. Får jeg for mye fisk, kan jeg bytte det i grønnsaker. Eller veksle inn mine nyplukkede kantareller mot et stykke kjøtt.

Jeg skal være «Villsankeren». Kanskje frem til sommeren 2022, eller lenger, om livet fortsatt er enig.