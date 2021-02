Stenging av Bryggen er ren symbolpolitikk

Skal byråden også endre folks arbeidstid med et pennestrøk?

I fjor var Bryggen stengt for personbiler gjennom sommeren. Ordningen kostet seks millioner kroner, og etterpå var meningene delte om den var vellykket. I år blir det trolig ny sommerstenging. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Tore Landmark Bystyrerepresentant, FNB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi kan torsdag 18. februar lese at byrådet, med sine trofaste væpnere SV og Rødt, også denne sommeren vil stenge Torget og Bryggen for privatbilister.

«Vi ønsker at bergenserne skal få god boltreplass i byens storstue og kunne kose seg», sier miljø- og byutviklingsbyråd Bakke i avisene.

Dette stemmer jo ikke. Boltreplassen blir akkurat like stor som vanlig, for busser og drosjer skal fortsatt få kjøre på Torget og Bryggen. Biler som kommer ned Vetrlidsallmenningen skal kunne kjøre Bryggen nordover. Varelevering skal foregå. Så bergenserne vil fortsatt måtte passe seg for trafikken både langs Torget og Bryggen.

Domkirkegaten er stengt for gjennomkjøring på grunn av bygging av nytt hotell, så i praksis blir også halve Kong Oscars gate og hele Lille Øvregate stengt for trafikk.

Ifølge byråd Bakke så skal de foreta justering på vareleveringen slik at leverandørene får mulighet til å komme tidligere inn til Bergen. Er det sånn at byråden kan endre folks arbeidstid med et pennestrøk? Dette betyr at både de som skal levere varer og de næringsdrivende må tidligere på jobb enn vanlig.

Stenging av Bryggen fører til lengre kjøring og mer forurensing, mener Tore Landmark fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB). Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Sørger bystyreflertallet også for tidligere åpningstid i barnehagene da, slik at de som nå må starte arbeidsdagen langt tidligere kan levere ungene på vei til jobb, slik de pleier? Skal håndverkere som jobber i sentrum også starte tidligere, kanskje? Blir nok litt skriking fra naboene om tømreren starter sirkelsagen kl. 05.00 i en bygård i Kong Oscars gate.

Jeg lurer også litt på hvorfor Bryggen er åpen for privatbilister nordover over Bryggen. Er det fordi MDG har behov for å kunne kjøre inn i Lodin Lepps gate når de skal til kontoret sitt der?

Les også Opprørt over ny stenging av Bryggen: – Fjorårets erfaring var forferdelig, sier hotelldirektør.

Stenging av Bryggen fører til lengre kjøring for flere, noe som betyr mer forurensing. Dette blir ikke tatt hensyn til i det hele tatt. Vi så i fjor en økning av biler i fjellsiden. Dette vil gjenta seg også i år. De som MÅ kjøre, finner omkjøringsveier.

I fjor ble det også sagt at etter stengingen var det 10.000 færre biler i sentrum hvert døgn. Målt mot hva? Mot trafikken i mai? Eller målt mot trafikken i samme periode i 2019? Jeg antar at det var i 2019.

Med så godt som ingen turister eller cruisebåter i Bergen i 2020 og med mange på hjemmekontor, er det naturlig at vi ser en nedgang i antall biler totalt.

Mona Høgli (MDG) sa i fjor at ved å gjøre det vanskeligere å kjøre inn i Bergen sentrum, så vil flere velge gange, sykkel og kollektiv. Jeg tror hun tar feil! Jeg tror flere vil velge bort Bergen sentrum. Det speiler nok også en del av trafikknedgangen de påstår at de kunne måle.

Les også Stengingen av Torget og Bryggen vil koste seks millioner kroner

Nå stenger de Torget og Bryggen på nytt denne sommeren. En sommer som kommer til å bære preg av at vi fortsatt har en pandemi i Norge. Så vi vil fortsatt ikke kunne måle virkninger sett ut fra et normalt år.

FNB foreslo i fjor, som en prøveordning, å stenge Bryggen for ALL trafikk fra fredag ettermiddag til mandag morgen gjennom hele sommeren. Da kunne Bergenserne fått god boltreplass i byens storstue og de kunne kost seg. De kunne myldret på Bryggen i helgene, uten å måtte passe seg for trafikken.

Mona Høgli kunne sågar satt seg på en stol midt i veien, på Bryggen, og hatt skikkelig 17. mai stemning. Vi kommer nok til å foreslå en tilsvarende ordning i år også, som en prøveordning. Om vi samtidig holder Torget åpent så sikrer vi en viss fremkommelighet selv med Bryggen stengt.