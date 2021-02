Ap i Bergen bidrar til fiendtlighet mot jøder

Det ensidig negative fokuset på Israel bidrar til å fremme negativitet overfor jøder som sådan, mener Arne Mørk Midtbø. Foto: AMIR COHEN, Reuters/NTB

Trist å se mitt gamle parti ta et lugubert standpunkt.

Arne Mørk Midtbø Odda

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Jøder fra Israel ere fremdeles udelukkede fra Adgang Bergen». Tankene gikk til den gamle jødeparagrafen i Grunnloven da jeg hørte om den nye Israel-boikotten til Arbeiderpartiet i Bergen.

Det ensidig negative fokuset på Israel, sammenliknet med en lang rekke andre land, bidrar til å fremme ytterligere negativitet overfor jøder som sådan. Dette er i alle fall et lite konstruktivt bidrag i å bekjempe antisemittisme.

Les også Venstre-politiker: «Israel må stanse krenkelsene av palestinske barns rettigheter»

Det er 193 medlemsland i FN. Sjekker vi nettsiden freedomhouse.org, som overvåker brudd menneskerettighetene i verden, finner vi Israel på 135 plass med hensyn til brudd på disse.

I Norge er det ikke «koscher» å blande sammen jødehat og kritikk av Israel. Når Arbeiderpartiet i Bergen velger å gå så langt ned på listen over land i verden som anklages for brudd på menneskerettighetene, og dette landet «tilfeldigvis» i hovedsak bebos i hovedsak av jøder, bør det få rasisme-alarmklokkene til å ringe.

– Vedtaket gjør at vi vil jobbe mot partiet sentralt for å få til et nasjonalt vedtak om boikott, sa leder i Arbeiderpartiet i Bergen, Geir Steinar Dale, til BA etter vedtaket. Foto: Rune Sævig (arkiv)

For tiden er det heftig diskusjon om Marte Michelets bok om hvordan de norske jødene ble behandlet under 2. verdenskrig.

Men det skjer også nå. Vi ser at norske jøder står under kryssild. Både fra etniske nordmenn som «hater» Israel og fra nye grupper som hater jøder kun fordi de er jøder. Vil bare minne om at ett av få alvorlige angrepet på religiøse institusjoner i Norge var skudd mot synagogen i Oslo for noen år siden.

Trist at mitt gamle parti går i hakkende feil retning, i fotsporene til SV som har hatt dette lugubre standpunktet i mange år allerede.