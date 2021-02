Å få slutt på kyllingkvernen er verdt noen kroner

Bollestad fraskriver seg ansvaret.

Tre millioner kyllinger kvernes rett etter klekking årlig i Norge. Det må det bli slutt på, mener innsenderen.

Niklas Fjeldberg Kampanjeleder, Anima - Stopp dyremishandling

Det er dyrere, det tar tid, og det kreves investeringer. Dette er unnskyldningene Norges landbruksminister, Olaug Bollestad, bruker for å ikke sette en sluttdato på kverningen av over tre millioner nyklekte kyllinger hvert år, i et skriftlig svar på spørsmålet av en stortingsrepresentant.

Det blir nevnt at teknologien ikke har kommet langt nok for å bli brukt i en kommersiell produksjon. Samtidig finner vi egg med merket respeggt, som nettopp er egg der denne teknologien blir brukt, i Nederland, Frankrike, Sveits og i over 5500 tyske dagligvarebutikker.

Med teknologien in-ovo sexing, kjønnssorteres befruktede egg før de klekkes. Hanekyllingene slipper å komme inn i denne verden kun for å dø i en kvern samme dag.

Det finnes flere metoder for å kjønnssortere kyllinger, men de to mest lovende metodene er hormonanalyse av eggets veske, og lys som reflekteres av egget og blir analysert.

At en av de to løsningene Bollestad har sett på bare fungerer på brune høns, mens vi i Norge hovedsakelig har hvite høns, er kun et problem i en verden der det bare finnes én leverandør av teknologien. Det finnes minst 11 organisasjoner som jobber med minst en løsning hver.

Niklas Fjeldberg er kampanjeleder for Anima - Stopp dyremishandling.

Hormonanalyse er metoden der egget må ruge lengst for å avsløre kjønnet, og respeggt, som bruker denne metoden, klarer å finne hanekyllingene den niende dagen. Utviklingen pågår for å få det ned til dag fem, som er i god tid før de føler noe.

Det blir også sagt at det koster, noe som er sant. Akkurat som å gå bort ifra burhøns. Det blir en marginal prisøkning, men skal vi virkelig la noe som blir noen få kroner ekstra pr. pakke egg stoppe oss fra å gjøre det som er rett ovenfor dyrene.

Norge er et av verdens rikeste land. Vi har en eggindustri som omsetter for over to milliarder i året, og et landbruk som får rundt 26 milliarder i støtte hvert år. Når Bollestad skriver at vi er avhengig av store internasjonale aktører fordi det er «svært komplisert og kostbar teknologi», kan det bare kalles en ting: ansvarsfraskrivelse.

Vi trenger ikke en fjørfebransje som ser utviklingen kjøre i full fart fra dem, vi trenger en bransje som aktivt deltar i utviklingen. Det blir litt for dumt når vi ikke bare lar være å sette en tidsfrist for å avslutte praksisen, men også lar være å investere en eneste krone i teknologien som kan få en slutt på det.