Er dette bybanekontorets halmstrå?

Oppsiktsvekkende senking av bybanetraseen.

Slik visualiserer det tyske konsulentselskapet Michael Kloos situasjonen på Bryggen med bybane, sett fra Bradbenken. Illustrasjon: Michael Kloos planning and heritage consultancy (fotomontasje fra rapport)

Kim F. Lingjærde Sandviken

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kommunens prosjektledelse for bybaneutvikling tyr nå, med fylkeskommunens aksept, til sære grep for å tvinge gjennom Bryggen-alternativet.

BTs artikkel 29. april viser at man i et forsøk på å imøtekomme kritikk fra den foreløpige, uavhengige Unesco-rapporten som vurderer Bybanens konsekvenser for Verdensarven, velger å senke høyden på traseen foran Bryggen.

Les også Trond Tystad: «I kampen for bybane på Bryggen bryter de sine egne regler»

Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende, all den tid den tidligere prosjekterte høyden allerede i utgangspunktet er langt under lovbestemt nivå. Traseen langs Store Lungegårdsvann følger loven, men av uvisse grunner gjelder ikke samme lovgivning for Bryggen og Vågen.

Planleggerne har fått et problem. Å følge loven vil bety en forhøyning for traseen foran Bryggen, som alle skjønner ikke er mulig. Når uavhengige kilder peker på at selv den opprinnelige planen er utfordrende for Verdensarven, søker fagetaten å sukre prosjektet med å senke høyden i strid med all kunnskap om havnivåstigning og reguleringsbestemmelser. Det uttalte resonnementet er at bybaneavgangene bare kan stoppes når det blir for ille – og at skinnegangen tåler vann.

Fagmiljøet i Bergen kommune har sluppet opp for løsninger, og griper etter halmstrå. Det er på høy tid at de – bokstavelig talt – finner et bedre spor.